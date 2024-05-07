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台鐵公司化後首次正線火災 31年砸道車全燒毀
台鐵豐原后里間昨天深夜發生行駛中大型砸道車引擎起火，使用已31年的車輛全燒毀，還波及電車線。這是台鐵公司化後首起正線火災事件，除台鐵運安處調查外，鐵道局也將調查。
這是台鐵公司今年元旦掛牌後首起正線火災，根據台鐵的紀錄，以往行駛中的砸道車只有發生故障停駛，還未有過引擎起火。台鐵這起事件雖無人傷亡，但因屬於正線起火，且砸道車輛全被燒毀，波及電車線，西正線仍在搶修中，台鐵公司成立緊急應變小組。
根據台鐵提供的資料，目前台鐵共有8輛大型砸道車，昨天遭燒毀的砸道車是民國82年購入，使用已31年，去年5月才做過第3級大保養，同型且同齡的還有3輛。
台鐵工務處長謝曜宇告訴中央社記者，另外3輛同型車已暫停行駛，將先檢查，確定安全後再使用，考量大型砸道車已老舊，台鐵正規劃採購新的車輛。
台鐵說明，砸道車可測量軌道的水平、高低、曲線等數據，並矯正各種軌道偏差數值，使軌道路線平順，台鐵會依路線範圍使用不同大小的砸道車。
國家運輸安全調查委員會說，砸道車非屬營運收費車輛，不介入調查。
台鐵說，事故原因由台鐵運安處調查；鐵道局表示，會調查了解原因。
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