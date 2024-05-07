長輩屢介紹工作…家庭主婦靠ETF月領20萬想攤牌 網急勸：後患無窮

日前有一名人妻在論壇Dcard上以「不想再找工作了」為題發文，她表示，自己目前是專職家庭主婦，擁有大約1500張左右的00929(ETF)，每月這些ETF收益分配總額近20萬，但長輩一直關心她何時去上班？讓她不知該如何面對，猶豫是否該攤牌，告訴他們實情呢？引發網友熱議。

原PO透露，自己和先生都是七年級生，先生是大樓保全薪水3萬多，她目前無業在家一年，育有二子，一個14歲，一個9歲，房貸每月繳2萬2左右，要繳到70歲，房屋價值約1400萬左右。

原PO表示，雖然目前是專職家庭主婦，但手中握有大約1500張左右的00929(ETF)，家庭月開銷含房貸10萬有找，孩子沒上安親班，顧孩子的功課也把家裡打理得很好，也不想再回職場。

原PO指出，但長輩總是問她何時要回去上班？甚至會主動幫她找工作，譬如哪間早餐店有缺、哪間工廠有徵人等等，讓她傻眼。

原PO認為，長輩們不知道她有被動收入，因為知道了又會問更多，她覺得雖然沒有住在一起，但每隔幾天就會傳LINE問她「找到工作了嗎？」，不然就是問小孩「媽媽在家都在做什麼？有沒有工作？」，讓她感到相當困擾。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「每月領這現金流，還要做啥工作」、「就說家庭代工就好」、「千萬不要讓熟人知道妳家擁有的被動收入，否則後患無窮」、「看前面確實會滿擔心經濟狀況，但是看到1500張就發現我不配，建議不要攤牌」、「你可以說你的職業是股東」、「月配息欸…工作個屁，好好在家當家庭主婦比較實際吧，陪小孩的時間是無價的」。

貼文引來不少網友好奇問「好羨慕，請問以前是做啥的可以存那麼多？」、「到底之前做什麼工作，能夠累積到00929有1500張」、「為什麼保全一個月三萬元，有辦法存到1500張00929，將近市價3000萬」、「有這麼多存款，是要工作幹嘛？」