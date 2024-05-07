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4組最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「衛福部」縮寫也上榜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
不少人購買新車會特別針對車牌選號，公路局開放票選出4組不受歡迎英文編碼暫不製作。聯合報系資料照
不少人購買新車會特別針對車牌選號，公路局開放票選出4組不受歡迎英文編碼暫不製作。聯合報系資料照

不少人購買新車會特別針對車牌選號，考量部分英文編碼因諧音或特殊涵義不受青睞，公路局開放民眾票選，共有4組英文編碼認為不合適比率達10%以上，包括自用小客（貨）車CDC（衛生福利部疾病管制署縮寫）、CGG（GG不雅諧音） 、普通重型機車PGY（GY不雅諧音）及租賃小客車RGG（GG不雅諧音），將暫時保留不製作。

公路局表示，考量民眾對於車輛車牌英文代碼觀點不同，為蒐集各方意見作為製作時參考，自2021年起將各年度2 年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網進行調查。今年車輛號牌英文代碼意見調查於2月16日至4月16日開放。

公路局指出，此次調查題目共有11組英文代碼，調查範圍為自用小客(貨)車、普通重型機車、租賃小客(貨)車、自用大貨車(含自用曳引車)、營業小貨車、營業小客車、大型重型機車及自用拖車等車種，共有3398人次參與投票。

公路局表示，被認為不合適比率達10%以上代碼共4組，包括自用小客（貨）車CDC（衛生福利部疾病管制署縮寫）、CGG（GG不雅諧音） 、普通重型機車PGY（GY不雅諧音）及租賃小客車RGG（GG不雅諧音），將列為暫時保留不製作，且此次調查主要是作為未來號牌製作參考依據，並非全數代碼皆於今年度製作，後續號牌發放期程仍視各年度需求而定。

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