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免費快篩發不完挨轟「把藥局當垃圾場」 衛福部回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師沈采穎表示，快篩效期過短，會覺得是否把藥局當垃圾場？圖／沈采穎提供
藥師沈采穎表示，快篩效期過短，會覺得是否把藥局當垃圾場？圖／沈采穎提供

衛福部疾管署昨起提供約1000萬劑快篩，讓民眾免費領取，效期最晚到今年底，有藥師質疑，效期這麼短，「大家會覺得把藥局當垃圾場」？衛福部長薛瑞元今表示，如果有相關意見，可向疾管署反映，且大部分快篩效期都到年底，秋冬可能還會有一波疫情會用到。

藥師公會全聯會日前發出公告，表示將由參與快篩實名制的藥局，作為發放據點，若無意願配合，要在4月30日下午6時前填寫表單，逾期未填視為同意配合，將提供本次配合發放藥局，每家1200元的「上架管理費用」，因快篩試劑為政府管控防疫物資，不能另做販售或營利用途。

藥師沈采穎表示，滿多藥師因為忙碌沒有看到訊息，認為在這麼短的時間內要回覆，有點違背行政程序，如果在今年1月發，或許大家的意願會高一點，但以昨天收到的78盒羅氏快篩，將於6月8日屆效、今天收到的156盒亞培快篩，將於5月29日屆效，「大家會覺得把藥局當垃圾場」，且有些民眾可能是拿回家才發現效期太近，呼籲留意有效日期，過期就盡量不要使用。

薛瑞元今天出席「衛生福利部醫院第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮暨記者會」，媒體詢問，有藥師反映自己並未同意加入免費發放的行列，是否因溝通不良所致？薛瑞元說，這個措施是假設要局在快篩業務上，同意繼續為民服務，過去也都是這樣，如果有相關意見，可以向疾管署反映。

另外，有專家認為，快篩應該發放至長照機構，而非一般民眾，因為「都夠啦」。薛瑞元表示，長照機構也可以發，但可能還是要照程序到藥局領取，現在並沒有限制資格，而且大部分的效期，都還是到年底，秋冬可能還會有一波疫情，有可能會使用到。

由於新冠肺炎家用快篩試劑庫存量大，疾管署為發揮庫存防疫物資最大效益，並保護脆弱族群早期檢測及時獲得適當的醫療照護，委託中華民國藥師公會全國聯合會，今起於全台4500餘家健保特約藥局提供家用快篩試劑，有需求的民眾可自由免費領取，數量有限，領取完畢即提早結束。

疾管署表示，快篩試劑透過物流作業陸續鋪貨到藥局，已收到快篩試劑的藥局會上架提供給有需求的民眾，預計5月7日合作藥局將全數會收到，5月8日以後合作藥局皆可提供。民眾領處方藥物、購買藥品、醫療器材、保健食品等至藥局時，如有相關症狀及篩檢需求，可即時領取新冠肺炎家用快篩試劑及諮詢相關醫療服務。 

快篩試劑 疾管署 藥局

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