產業憂促進法重複課徵 環境部：規畫調整或退場機制

環境部原訂3月底預告「資源循環促進法」草案，但產業憂心規畫徵收的「資源循環促進費」有重複課徵及引發綠色通膨疑慮，環團則要求需更嚴謹管理，因各界意見分歧暫緩預告。環境部循環署今天表示，規畫中的促進費非全面徵收，後續也將視市場運作情況調整費率或退場，不會有綠色通膨情況。

環境部整合廢棄物清理法及資源回收利用法，推動「資源循環促進法」，最大改變是將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先再使用、再利用，無循環利用價值者才進行焚化、掩埋，並會向產源如燃煤底灰、爐渣、無機性汙泥等徵收「資源循環促進費」。

循環署說明，促進法草案將融入「廢棄物清理法」及「資源說再利用法」現行管理規定，同時新增源頭管理與綠色設計等，推動資源永續循環。

循環署指出，考量部分再利用產品與天然物料間存有價差，草案規畫將透過經濟手段鼓勵產業使用再利用產品，對於不具市場競爭力需付費（推廣費）給使用者的再利用產品，向產生特定廢棄物的事業課徵促進費，並專款專用於推動再利用產品使用。

循環署表示，若屬再利用去化無虞且具市場競爭力，就不是促進費課徵對象；草案也將訂有減徵、免徵、優惠、抵減、退費、退場相關機制與配套措施，以達活絡再利用產品市場與資源循環效益。

循環署強調，目前已盤點促進費、廢棄物回收清除處理費、土壤及地下水汙染整治費的收費對象，審慎評估衝擊影響層面，草案將明確規範促進費徵收對象、條件及用途等項目，未來立法通過後不會有重複課徵情況，更不會有綠色通膨疑慮。

循環署表示，目前草案仍在研議階段，已召開多場次研商會廣徵各界意見，未來將持續與各界充分溝通，交換意見，綜整考量後再行預告草案。