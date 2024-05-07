台灣誰在繳稅？ 國稅局實習生透露92歲阿嬤「繳700萬稅金」 網驚呼：我也希望

五月報稅季！日前有一名網友在論壇Dcard上以「台灣都是誰在繳稅」為題發文，他表示，又到報稅季了，他發現每年自己都只要繳一點點，大約1000左右，身邊的人繳的稅也都不多，台灣公共支出又那麼高，他好奇「到底都是誰在繳稅？」，引發網友熱議。

原PO透露，他每年都只繳一千元左右的稅金，但是工作到現在他發現自己領的補助似乎比繳的稅還要多，包含振興券、紓困貸款補助、勞工局進修補助等等。他還查了一下台灣的稅收來源，主要來自綜合所得稅、營所稅、證交稅及營業稅成長的貢獻，他表示身邊的人繳的稅也都不多，台灣的公共支出又這麼高，於是他想問「台灣到底誰在繳稅？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「之前在國稅局實習，真的很多隱藏富豪，有一個92歲阿嬤來報稅，要繳納700萬的稅金」、「就是台積電」、「我的證交稅繳了400多萬，哭啊」、「我要繳1萬多」、「我自己開公司，今年營業稅已經繳了138萬，覺得這個世界都在懲罰賺比較多又努力的人，唉」。

還有不少網友回應「因為這裡是大學生平台吧，我周圍的人都在抱怨繳好多」、「應該是同溫層的錯覺而已，我個人所得稅每年大概是10-12萬，周遭朋友也都差不多，很多政府補助也都不符合資格」。不過，有網友直言「若所得稅可以繳很多，代表收入也相當的高，那我也希望繳幾百萬的稅」。