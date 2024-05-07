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新冠二確死亡風險飆4.29倍 醫籲把握5天黃金治療期

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣感染管制學會理事長王復德表示，根據研究顯示，新冠肺炎再次感染者比起初次感染，30天內全因性死亡風險高出4.29倍，新冠併發症中65歲以上長者佔6成，死亡個案中65歲以上長者更高達9成。記者鄒尚謙／攝影
台灣感染管制學會理事長王復德表示，根據研究顯示，新冠肺炎再次感染者比起初次感染，30天內全因性死亡風險高出4.29倍，新冠併發症中65歲以上長者佔6成，死亡個案中65歲以上長者更高達9成。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎威脅仍大，尤其是高風險族群。醫師表示，根據研究顯示，新冠肺炎再次感染者比起初次感染，30天內全因性死亡風險高出4.29倍。並且根據疾管署資料，新冠併發症中65歲以上長者佔6成，死亡個案中65歲以上長者更高達9成，高風險族群一旦出現新冠症狀，或曾與確診者接觸，務必每2天快篩一次，把握5天的黃金治療期。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，許多人誤以為新冠病毒的威脅已經過去，然而事實並非如此，今年初疫情再次升溫，1至3月新冠併發症平均每月2158人。

「比起初次感染，重複感染者30天內全因性死亡風險高出4.29倍。」王復德表示，根據疾管署資料，新冠併發症中65歲以上長者佔6成，死亡個案中65歲以上長者更高達9成，顯示高風險族群仍需提高警惕；並且1至3月統計顯示，新冠肺炎死亡人數是流感的8.3倍，顯示新冠肺炎對高風險族群的嚴重威脅。

「WHO建議新冠發病5天內就醫，才有效降低住院、死亡率。」台大醫院感染科教授陳宜君說，新冠高風險族群一旦出現新冠症狀，或曾與確診者接觸，務必每二天快篩一次，陽性個案則主動提供用藥紀錄幫助醫護人員快速掌握狀況，把握黃金治療時機，以減少重症或後遺症風險。

根據疾管署臨床處置指引，符合具高風險因子條件者如65歲以上、孕婦、產婦（產後六周內）、具慢性病，例如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾 、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子，或具影響免疫功能疾病之民眾，都是新冠危險族群，應提高警覺，出現症狀時及時自主快篩，若確診及時就醫治療，把握5日黃金治療期。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，許多民眾不僅不清楚自己是新冠高風險族群，甚至不知道目前政府仍持續提供符合條件之高風險染疫民眾公費治療。曾有慢性癌症病友因咳嗽症狀，以為自己只是新陳代謝有問題，後來確診為新冠肺炎後，並未確實至感染科就診，因此延誤治療時機，導致肺部嚴重感染，甚至咳到視網膜剝離。

臺灣病友聯盟理事長吳鴻來則說，新冠仍存在威脅，因此無論是一般民眾或高風險族群，都應依據自己或家人情況維持良好防疫習慣。目前一般民眾可能較不在意新冠預防，但家中若有65歲以上長輩，在出入公共場合後，最好自我檢測，防疫不僅是為自己，更是為保護這群高風險民眾。

新冠肺炎 確診 風險

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