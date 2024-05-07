太報調查：57.3%認為缺電嚴重 僅13.6%同意電力充足

電價究竟該漲或該凍？「太報」委託皮爾森數據公司進行電價及能源議題民眾態度網路調查，57.2%的受訪民眾認同新電價調漲政策，但高達57.3%認為台灣缺電嚴重，其中36.3%的受訪者認為台灣缺電，21%表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電，只有13.6%受訪者認為台灣電力充足且穩定。

新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲，平均漲幅約11%，但國民黨與民眾黨立委4月30日聯手通過「凍漲決議」，5月3日再聯手《電業法》修法，要求以後電價案須送國會審查同意才能實施。

「太報」委託皮爾森數據公司，針對全台灣18歲以上網路人口，從2024年4月3日至4月12日進行調查。調查顯示，受訪民眾對今年4月實施的電價調漲政策，22.6%非常認同、34.6%認同、14.6%不認同，非常不認同則有17.4%，10.8%沒有意見，整體認同比率57.2%，不認同32%，顯示電價調整政策得到相當程度的支持。

台電為何調漲電價，調查顯示民眾認知多元，25%認為是避免使用核能發電而增加的發電成本，22.1%認為台灣電價長期低於國際平均，導致台電持續虧損；15.4%指出政府大量投資於綠色能源增加台電財政壓力，14.8%認為國際原料成本上漲是主因。

認為國營企業經營策略導致財務效率低下有7.2%、認為發電設備老化需要更新、近年來需大量更換設備有6.%；配合政府環境保護政策，增加發電汙染處理成本3%；疫情後用電量激增，台電需向國外進口電力以滿足需求有2.6%，其他3.9%。

調查顯示，63%受訪者認為供電穩定最重要，其次是價格穩定，占35.7%、停電時能快速恢復供電28.5%、發電安全28%、發展綠能也有26.9%的民眾重視。

調查也顯示，36.3%的受訪者認為台灣很缺電，只有13.6%認為台灣電力充足且穩定，27.9%認為台灣不缺電，但偶有跳電或停電，另外21%表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電，其他1.3%。

多數民眾重視供電穩定，但認為台灣電力不充足或有跳電、停電，這影響民眾對今年電價是否再調漲的態度，有50.4%民眾不接受再漲電價，28.3%民眾最多接受5%以內漲幅、10%以內漲幅13.3%、15%以內僅2.6%，贊成20%以內有2.5%，20%以上有2.9%。

民眾對「台電實施的各種能源計畫」認同，且認為最有效的是台電開發潔淨電力計畫，如太陽能和風力發電，占38.6%；認同核電廠維運也獲得36.8%，顯示部分民眾認為核能持續供電仍有其重要性。

另外，強化電網韌性以減少電能傳輸事故、延長傳輸距離，也得到35.5%支持，攸關再生能源發展成效的布建儲能及智慧電網，也有27.5%認同。

民眾對於未來能源政策偏好，核能因能提供穩定及成本效益較高的電力獲得支持，47.2%受訪者認為應重點發展核能。太陽能與風力發電作為再生能源，因其環保和可持續的特性，合計得到35.84%的支持（太陽能23.6%、風力發電12.2%）。燃氣發電3.1%，水力發電2.6%，燃煤發電1.7%，不清楚與無法作答8.5%，其他占1%。

電價調漲，民眾對節能家電需求大增，調查顯示，15.5%民眾已計畫替換現有大型家電，30.3%正在考慮並尋找相關資訊。「尚未決定，還在評估利弊」有20.3%；目前使用家電尚可滿足需求有23.8%；考慮成本因素目前不打算替換則有10%。

目前全台逾8成住宅用戶尚未安裝智慧電表，調查顯示，不安裝理由多是對智慧電表功能不夠了解（46.8%）和認為智慧電表不具省電功能（23.8%），有意願安裝但不符合台電申請更換資格有13.6%，擔心在訊號較差的地方安裝後，傳輸效果不佳3%，擔心智慧電表使用年限較短也有3%，擔心個人詳盡用電資訊外洩2.7%，其他7.1%。

民眾認為安裝智慧電表的主要目的，是減少人工抄表的錯誤與成本有36.3%，實時監測與記錄用電量達34%，分析用電模式以提高電網供電效率有23.4%。