Honda Motorcycle Taiwan全新2024年式CBR500R購車優惠

即日起訂購2024年式CBR500R並完成領牌即贈SHOEI X-15彩繪款安全帽

數量有限，要搶要快

圖／Honda Taiwan 提供

Honda Taiwan致全力讓所有熱愛Honda二輪的顧客滿意，此次推出CBR500R購車優惠方案，2024年式CBR500R全新的外觀造型致敬CBR系列旗艦FIREBLADE DNA，以嶄新的外型融合最新科技配備，不論是城市街道或是蜿蜒的山路，各種使用情境下皆能享受無與倫比的騎乘樂趣。

為了鼓勵所有喜愛Honda熱血SPORTS車系的顧客加入自由自在二輪生活的行列，並一起享受騎乘的樂趣，即日起訂購全新2024年式CBR500R並完成領牌，即贈SHOEI X-15彩繪款安全帽，數量有限，歡迎所有熱愛Honda的粉絲，趕快至全國經銷據點選購屬於自己的車款吧！

注意事項：

1.如本活動因不可抗力之特殊原因無法執行，Honda Taiwan & Honda Taiwan 所屬之經銷商 (Honda Motorcycle) 有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。

2.安全帽數量有限，款式不能指定，依現貨顏色為主

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