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Honda Motorcycle Taiwan全新2024年式CBR500R購車優惠

文／ 張安怡 提供

即日起訂購2024年式CBR500R並完成領牌即贈SHOEI X-15彩繪款安全帽

數量有限，要搶要快

圖／Honda Taiwan 提供
圖／Honda Taiwan 提供

Honda Taiwan致全力讓所有熱愛Honda二輪的顧客滿意，此次推出CBR500R購車優惠方案，2024年式CBR500R全新的外觀造型致敬CBR系列旗艦FIREBLADE DNA，以嶄新的外型融合最新科技配備，不論是城市街道或是蜿蜒的山路，各種使用情境下皆能享受無與倫比的騎乘樂趣。

為了鼓勵所有喜愛Honda熱血SPORTS車系的顧客加入自由自在二輪生活的行列，並一起享受騎乘的樂趣，即日起訂購全新2024年式CBR500R並完成領牌，即贈SHOEI X-15彩繪款安全帽，數量有限，歡迎所有熱愛Honda的粉絲，趕快至全國經銷據點選購屬於自己的車款吧！

注意事項：
1.如本活動因不可抗力之特殊原因無法執行，Honda Taiwan & Honda Taiwan 所屬之經銷商 (Honda Motorcycle) 有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
2.安全帽數量有限，款式不能指定，依現貨顏色為主
請洽全國Honda Motorcycle經銷據點
Honda Motorcycle 全國經銷據點

Honda Motorcycle Taipei
台北市內湖區舊宗路二段123號 (02)2792-6555

Honda Motorcycle Sanchong
新北市三重區集賢路106號 (02)2857-3999

Honda Motorcycle Chungher
新北市中和區中山路二段349號 (02)8241-1288

Honda Motorcycle Taoyuan
桃園市桃園區經國路666號 (03)316-7999

Honda Motorcycle Hsinchu
新竹市東區中華路一段165號 (03)543-9888

Honda Motorcycle Taichung
台中市西屯區西墩里環中路二段1101號 (04)2451-3636

Honda Motorcycle Yuanlin
彰化縣員林市員林大道一段6號 (04)833-6699

Honda Motorcycle Tainan
台南市安平區光州路88號 (06)295-5260

Honda Motorcycle Kaohsiung
高雄市左營區自由四路228號 (07)343-5880

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