梅雨何時開始？ 賈新興：5月下旬降雨轉偏多趨勢

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析短期氣候趨勢及未來10天天氣重點，他表示，5月下旬起降雨有轉偏多的趨勢，並持續至6月中旬。有利梅雨環境大約於5月27日至6月8日。

賈新興表示，明天至周四受東北風影響，明天清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後新竹以南山區及宜花東有局部短暫雨，北海岸至基隆及東北角有零星短暫雨。

賈新興表示，周四宜花有零星短暫雨，午後南投以南山區及高屏有局部短暫雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。周五及周六的午後， 山區有零星短暫陣雨。

周日至下周一受鋒面影響，賈新興表示，周日西半部轉有局部短暫雨，午後宜花東亦有局部短暫雨。下周一西半部沿海及宜蘭仍有零星雨，午後各地有局部短暫陣雨， 中南部並有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周二苗栗至雲林之間仍有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花有局部短暫雨。下周三華南水氣移入，台南以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨，下周四午後山區有局部短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，5月下旬起降雨有轉偏多的趨勢，並持續至6月中旬，研判有利梅雨環境大約於5月27日至6月8日。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。