台中腸病毒門診創新高！幼兒園嚴格管控家長快崩潰

疾管署公布，國內腸病毒處流行期，台中大肚區列腸病毒高風險區；台中上周就診2626人次創今年新高，短短二周增幅就達近千人。兒科醫師觀察，幼兒發燒約一半是腸病毒，很多家長抱怨，現在幼兒園查很嚴，孩子一有發燒或出現手足口症狀就要求就診、確診就要停課7天，雙薪父母只能托人照顧快崩潰。

台中市政府統計，台中市這學期到5月3日共有幼兒園86班次停課，昨天18園21班停課；托嬰中心共21家停托，其中上周停託5家，昨天一口氣就增3家。提醒家長，如孩子經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7天，落實生病不上課。

兒科診所醫師施勝桓說，昨天就診的幼童較上周同期約多一倍，以咽峽炎為多，不少家長反映，現在幼兒園管控嚴格，孩子入園要量測體溫，也要仔細觀察手腳有沒有紅點疹子，一有異 常就請家長帶去看醫師，孩子自主停課讓家長崩潰。另外，疫苗詢問度增加，不少家長帶孩子打疫苗預防腸病毒71型。

衛福部台中醫院小兒科主任李德敏說，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人因症狀不明顯，易忽略而造成家中嬰幼兒感染。腸病毒目前僅A71型有疫苗，5歲以下為重症高危險群，呼籲可接種預防。