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上班上學注意！台鐵豐原到后里單線行車 預估中午搶通

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上班上學注意！台鐵豐原到后里單線行車 預估中午搶通

聯合報／ 記者劉柏均洪敬浤／台中即時報導
台鐵豐原到后里路段昨深夜工程砸道車引擎起火，波及上方電車線，今早該路段單線雙向行駛，預估中午搶通。圖／取自台鐵公司網頁
台鐵豐原到后里路段昨深夜工程砸道車引擎起火，波及上方電車線，今早該路段單線雙向行駛，預估中午搶通。圖／取自台鐵公司網頁

上班、上學注意！台鐵豐原后里路段昨深夜大型砸道車引擎起火，駕駛與隨車員平安下車，不過火勢波及東、西線上方電車線，今晨近5點已搶通東正線，西正線仍搶修中，目前豐原站到后里站維持單線雙向行駛，部分班次延誤1至5分鐘，預估中午前搶通。

台鐵表示，昨深夜11點24分豐原到后里西正線路段，工程用大型砸道車行駛中引擎起火燃燒，波及東、西線上方電車線，砸道車駕駛及隨車人員平安下車，消防人員凌晨撲滅火勢，今凌晨4點53分搶通東正線，目前維持單線雙向行駛，西正線搶修中，預計中午前搶通，事故原因已由運安處派員調查中。

台鐵公司今早公告，豐原至后里間西正線電車線設備損壞搶修，預估12點搶修完成，台鐵自5點啟豐原站至后里站南下、北上列車，以東正線單線雙向行車，部分列車恐延誤。

台鐵 后里 豐原

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