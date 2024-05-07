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高溫上看35度東部偶有雨 吳德榮：明天鋒面快閃略降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨，白天偏熱、早晚涼。本報資料照片
今天西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨，白天偏熱、早晚涼。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨，白天偏熱、早晚涼。北部22至32度，中部22至34度，南部23至35度，東部22至32度。

吳德榮表示，明天另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間亦很短，北海岸及東半部再轉有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，中南部山區午後亦有短暫陣雨的機率；氣溫略降。

周四、周五大陸高壓挾乾空氣南下，吳德榮表示，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨輻射冷卻帶來偏低的氣溫、北台局部平地降得最低，應注意。

吳德榮表示，周六雲量稍增、多雲時晴，氣溫略升。周日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨。下周一鋒面南下，目前模擬結構雖鬆散，但大氣很不穩定，影響程度持續觀察。

吳德榮 氣溫 馬祖

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