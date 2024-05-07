快到期 千萬劑新冠快篩免費領

疫情過後，快篩使用需求大減，衛福部疾管署昨宣布，即日起，民眾可至四五○○家特約社區藥局領取快篩試劑。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，如有呼吸道症狀，就應使用快篩；日前已將快篩試劑送至各地藥局，民眾免持證件即可領取，由於部分快篩效期僅到五月底，所以不會限量。

疾管署發言人曾淑慧表示，新冠疫情已過高原期，世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心都建議持續監測，並提供疫苗與篩檢，以降低感染風險。全國最近每周仍有兩百例併發症住院個案，因此提供一千萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。

黃金舜指出，上月接獲疾管署通知，一批快篩試劑五月底將到期，六月、七月也陸續有快篩到期，希望社區藥局協助發送。他表示，需要檢測的民眾無須持證件，即可至藥局領取。