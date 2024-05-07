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立院公聽會 健保署傾向保障住院點值

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保點值保障爭議未解，立委呼籲「健保點值一點一元、人民健康不打折」。圖為新聞示意圖。記者林俊良／攝影
健保點值保障爭議未解，立委呼籲「健保點值一點一元、人民健康不打折」。圖為新聞示意圖。記者林俊良／攝影

健保點值低落，衝擊醫療院所營運，立法院社福及衛環委員會昨舉辦「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，立委陳菁徽及八大醫護團體呼籲「健保點值一點一元、人民健康不打折」。衛福部健保署表示，點值保障一元，恐引發更大問題，目前傾向將住院醫療列入保障點值範圍。

消基會名譽董事長謝天仁表示，醫界提出保障點值的結果就是「搞倒健保」，因保障點值後，各家醫院會全力衝高醫療量能，讓健保「快馬加鞭，奔向墳場」。他認為讓健保更好的方式，須達到健保不能衝量、合理支付標準及使用者合理付費等三大目標。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁卻認為，保障健保點值，並非廢除總額制度，「走老路，到不了新地方」。他表示可仿照國外做法，點數若超過總額支出上限，就由政府編列公務預算，採打折給付。他建議將總額支出制修正為目標制，若健保點值保障一點一元，醫界將為醫事人員加薪二成，有效解決人力不足困境。

健保署長石崇良說，健保總額制度有其問題，不論採目標制或部分醫療支出採保障點值，可集思廣益。不過，一點一元恐讓財務失控，問題更嚴重。

石崇良指出，目前積極規畫保障健保點值的方向為住院給付。他解釋，手術住院攸關國人生命，專家均認為，健保總額有限，必須保大不保小，住院就是「保大」，應給予足夠資源；若點值隨整體給付下降，住院支出就會不合理，因此盼二至三年內，逐步將住院健保支付納入一元一點，以提高對重大傷病患者的照護品質。

健保署 患者 石崇良

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