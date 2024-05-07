台鐵擬下半年調漲運價 學者：做出差異化 提供生活服務

台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準，從「運輸服務提供者」，轉型為「生活服務提供者」，創造差異化服務品質，才能吸引旅客。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥指出，若台鐵可調漲運價，就必須透過這個機會，透過準點、安全、舒適的角度吸引旅客，分析利基市場的策略，做出差異性的服務品質，從以往純粹讓旅客自甲地到乙地的「運輸服務提供者」，變成「生活服務提供者」。

鄭永祥解釋，若只看旅運時間，台鐵當然不適合跟高鐵競爭，但台鐵於一百公里以下、方便轉乘的路線，比較有競爭力，應思考離尖峰的票價差異，甚至清楚分析附加價值，與餐廳、飯店等業種合作，或推出兩人同行、來回七折或七五折票價優惠，「設計好的商品，才有新的產品定位，才能創造價值。」

鄭永祥提醒台鐵，應透過這次機會，了解旅客需求，搶到嫌高鐵太擁擠、買不到票而外溢的旅客，也可吸引不趕時間的返鄉、探親、訪友旅客。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰則指出，由於行政院推出的TPASS月票方案中，各地的月票幾乎都包含台鐵，因為目前公共運輸漲幅由TPASS月票吸收或政府補助，台鐵若下半年漲票價，勢必衝擊TPASS的預算。他認為，台鐵若漲票價，捷運與高鐵的壓力就會變大，不僅高鐵公司也要整體評估，當交通月票預算壓力變大，地方政府的財務壓力也變大了，就應思考清楚。