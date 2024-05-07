聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵擬下半年調漲運價 學者：做出差異化 提供生活服務

聯合報／ 記者楊竣傑／台北報導
台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準。圖／聯合報系資料照片
台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準。圖／聯合報系資料照片

台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準，從「運輸服務提供者」，轉型為「生活服務提供者」，創造差異化服務品質，才能吸引旅客。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥指出，若台鐵可調漲運價，就必須透過這個機會，透過準點、安全、舒適的角度吸引旅客，分析利基市場的策略，做出差異性的服務品質，從以往純粹讓旅客自甲地到乙地的「運輸服務提供者」，變成「生活服務提供者」。

鄭永祥解釋，若只看旅運時間，台鐵當然不適合跟高鐵競爭，但台鐵於一百公里以下、方便轉乘的路線，比較有競爭力，應思考離尖峰的票價差異，甚至清楚分析附加價值，與餐廳、飯店等業種合作，或推出兩人同行、來回七折或七五折票價優惠，「設計好的商品，才有新的產品定位，才能創造價值。」

鄭永祥提醒台鐵，應透過這次機會，了解旅客需求，搶到嫌高鐵太擁擠、買不到票而外溢的旅客，也可吸引不趕時間的返鄉、探親、訪友旅客。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰則指出，由於行政院推出的TPASS月票方案中，各地的月票幾乎都包含台鐵，因為目前公共運輸漲幅由TPASS月票吸收或政府補助，台鐵若下半年漲票價，勢必衝擊TPASS的預算。他認為，台鐵若漲票價，捷運與高鐵的壓力就會變大，不僅高鐵公司也要整體評估，當交通月票預算壓力變大，地方政府的財務壓力也變大了，就應思考清楚。

0403花蓮大地震 交通月票 公共運輸 台鐵 消基會 花蓮強震 高鐵

延伸閱讀

台鐵若漲票價 學者：地方政府須同步思考TPASS預算增加議題

台鐵票價擬調整 學者：藉此轉型為生活服務提供者

林口轉運站增設停車場6/1啟用 持1200汽車月票可打8折

「TPASS慶週年 乘車金大放送」上網登錄！最高可獲15,000元

相關新聞

立院公聽會 健保署傾向保障住院點值

健保點值低落，衝擊醫療院所營運，立法院社福及衛環委員會昨舉辦「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，立委陳菁...

快到期 千萬劑新冠快篩免費領

疫情過後，快篩使用需求大減，衛福部疾管署昨宣布，即日起，民眾可至四五○○家特約社區藥局領取快篩試劑。藥師公會全聯會理事長...

省半小時 國1接台74交流道 13日通車

國道一號大雅交流道周邊常塞車，高公局推動國一銜接台74線交流道工程，歷經14年即將完工，預計13日舉辦通車典禮。立委楊瓊...

新北Ucup遭疑成效不佳 新北環保局：與職棒、影城合作

民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」的Ucup2.0租借杯，但有昂貴保...

把握好天氣！周三溫度驟降最低溫跌「1字頭」周五回暖

中央氣象署今表示，明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣...

台鐵擬下半年調漲運價 學者：做出差異化 提供生活服務

台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準，從「運輸服務提供者」，轉型為「生活服務提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。