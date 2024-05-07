聽新聞
test
0:00 / 0:00

省半小時 國1接台74交流道 13日通車

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
歷時14年，國道一號銜接台74線快速道路的交流道工程，13日將完工通車，可縮短30分鐘塞車時間。圖／立委楊瓊瓔提供
歷時14年，國道一號銜接台74線快速道路的交流道工程，13日將完工通車，可縮短30分鐘塞車時間。圖／立委楊瓊瓔提供

國道一號大雅交流道周邊常塞車，高公局推動國一銜接台74線交流道工程，歷經14年即將完工，預計13日舉辦通車典禮。立委楊瓊瓔昨邀請地方民代到場會勘，未來要銜接國一與台74線的車輛，不必走平面道路，可直接透過交流道串連，節省30分鐘塞車時間。另推動國一后里到大雅雙向各拓寬1車道，並增設豐原交流道南入匝道，改善北台中交通。

國一大雅交流道靠近中清路、環中路與台74快速道路，上下班尖峰時段塞得動彈不得，主因為國一與台74銜接車流得先下平面道路再上交流道，不僅周邊大塞車，還影響西屯、北屯、潭子與大雅交通，動輒得多花30分鐘，引發民怨。

楊瓊瓔表示，早在台中縣市合併前，此案就開始推動，工程預算從46.09億元增加到62.6億元，通車後國一、國三與台74線可彼此串連，國一要銜接台74線崇德、西屯匝道，不必再下到平面道路，省30分鐘車程。

高公局副局長彭煥儒表示，交流道從國一172K處，設置南出、北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線，增設東、西向4支進出匝道，透過串連台74線，紓解國一台中3處大雅、台中、南屯交流道車潮。

中市交通局副局長江俊良說，下周交流道通車後，將監控周邊市區道路的交通流量，依車流狀況修正紅綠燈秒數，讓車流更順暢。

國一后里到大雅路段經常塞車，目前雙向各有3車道，立委爭取擴寬國一該路段，雙向各增設1車道，目前工程進行中；另外國一豐原交流道動線集中，導致轉運困難，已規畫增設南入匝道，並改建后里三線路、舊社路、大雅雅潭路3座跨越橋，預計2032年可完工。

后里 塞車 車道

延伸閱讀

台中國1接台74線交流道13日通車 楊瓊瓔：再辛苦都值得

青年入閣 行政院準副發言人謝子涵：用想像力實踐行動

台中潭子聚興綠帶一期工程完工 民代爭取新建活動中心

台中潭子國中、七星國小老舊校舍有望重建？ 立委曝教育局最新進度

相關新聞

立院公聽會 健保署傾向保障住院點值

健保點值低落，衝擊醫療院所營運，立法院社福及衛環委員會昨舉辦「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，立委陳菁...

快到期 千萬劑新冠快篩免費領

疫情過後，快篩使用需求大減，衛福部疾管署昨宣布，即日起，民眾可至四五○○家特約社區藥局領取快篩試劑。藥師公會全聯會理事長...

省半小時 國1接台74交流道 13日通車

國道一號大雅交流道周邊常塞車，高公局推動國一銜接台74線交流道工程，歷經14年即將完工，預計13日舉辦通車典禮。立委楊瓊...

新北Ucup遭疑成效不佳 新北環保局：與職棒、影城合作

民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」的Ucup2.0租借杯，但有昂貴保...

把握好天氣！周三溫度驟降最低溫跌「1字頭」周五回暖

中央氣象署今表示，明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣...

台鐵擬下半年調漲運價 學者：做出差異化 提供生活服務

台鐵擬於下半年提出票價調漲方案，學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準，從「運輸服務提供者」，轉型為「生活服務提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。