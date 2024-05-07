省半小時 國1接台74交流道 13日通車

國道一號大雅交流道周邊常塞車，高公局推動國一銜接台74線交流道工程，歷經14年即將完工，預計13日舉辦通車典禮。立委楊瓊瓔昨邀請地方民代到場會勘，未來要銜接國一與台74線的車輛，不必走平面道路，可直接透過交流道串連，節省30分鐘塞車時間。另推動國一后里到大雅雙向各拓寬1車道，並增設豐原交流道南入匝道，改善北台中交通。

國一大雅交流道靠近中清路、環中路與台74快速道路，上下班尖峰時段塞得動彈不得，主因為國一與台74銜接車流得先下平面道路再上交流道，不僅周邊大塞車，還影響西屯、北屯、潭子與大雅交通，動輒得多花30分鐘，引發民怨。

楊瓊瓔表示，早在台中縣市合併前，此案就開始推動，工程預算從46.09億元增加到62.6億元，通車後國一、國三與台74線可彼此串連，國一要銜接台74線崇德、西屯匝道，不必再下到平面道路，省30分鐘車程。

高公局副局長彭煥儒表示，交流道從國一172K處，設置南出、北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線，增設東、西向4支進出匝道，透過串連台74線，紓解國一台中3處大雅、台中、南屯交流道車潮。

中市交通局副局長江俊良說，下周交流道通車後，將監控周邊市區道路的交通流量，依車流狀況修正紅綠燈秒數，讓車流更順暢。

國一后里到大雅路段經常塞車，目前雙向各有3車道，立委爭取擴寬國一該路段，雙向各增設1車道，目前工程進行中；另外國一豐原交流道動線集中，導致轉運困難，已規畫增設南入匝道，並改建后里三線路、舊社路、大雅雅潭路3座跨越橋，預計2032年可完工。