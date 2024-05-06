新北Ucup遭疑成效不佳 新北環保局：與職棒、影城合作

民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」的Ucup2.0租借杯，但有昂貴保證金200元，且僅10家店可借，成效不佳。新北市環保局表示，主因是疫情因素導致民眾對安全有疑慮，去年市府與富邦悍將棒球隊推動封閉場區的循環杯作法頗具成效，歸還率超過90%，近年也推動「不塑夜市」、「不塑市場」、「新北不塑之客友善店家」等政策，迄今已有501家業者參與，共減少65公噸塑膠廢棄物重量，減塑成效有目共睹。

環保局表示，過去中央針對飲料業者尚未有強制辦理循環杯的規定，而為減少一次性飲料杯的使用，新北市率先推動試辦Ucup2.0政策，循環杯樣式統一，並可甲地借乙地歸還，合作店家須配合收取押金200元及登記租賃資料，消費者退還「新北 Ucup」2.0版，合作店家應退還押金，並自行負責清洗再提供民眾下次租借，但推廣期間因適逢疫情，故民眾對於使用安全較有疑慮，致歸還率不佳。

但隨著環境部前年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖便利商店及連鎖速食店自去年開始並在明年達成30%門市免費提供循環杯借用服務目標，業者已朝向循環容器業者或連鎖企業創立自有循環杯進行運作。

環保局說，除配合中央落實規定外，亦檢討調整Ucup2.0示範推廣作法，目前已轉型為推動大型賽事、學校或機關辦理活動及會議、連鎖品牌及職棒球場內、電影院或等封閉場所推行Ucup杯循環使用，較能達成鼓勵推廣租借循環杯的目的，推行下來歸還率超過90%，總租借杯次達19萬8191杯次。