快訊

外資買超216億 加碼鴻海近3.8萬張、敲進多檔金融股

北市虎山步道廢棄工寮驚見白骨 家屬報失蹤達16年身分曝光

涉勒斃老母親...6旬女手留抓痕呆坐屋內 稱「忘記了」遭檢方聲押

新北Ucup遭疑成效不佳 新北環保局：與職棒、影城合作

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環保局112年與富邦悍將棒球隊推動封閉場區的循環杯。圖／新北市環保局提供
環保局112年與富邦悍將棒球隊推動封閉場區的循環杯。圖／新北市環保局提供

民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」的Ucup2.0租借杯，但有昂貴保證金200元，且僅10家店可借，成效不佳。新北市環保局表示，主因是疫情因素導致民眾對安全有疑慮，去年市府與富邦悍將棒球隊推動封閉場區的循環杯作法頗具成效，歸還率超過90%，近年也推動「不塑夜市」、「不塑市場」、「新北不塑之客友善店家」等政策，迄今已有501家業者參與，共減少65公噸塑膠廢棄物重量，減塑成效有目共睹。

環保局表示，過去中央針對飲料業者尚未有強制辦理循環杯的規定，而為減少一次性飲料杯的使用，新北市率先推動試辦Ucup2.0政策，循環杯樣式統一，並可甲地借乙地歸還，合作店家須配合收取押金200元及登記租賃資料，消費者退還「新北 Ucup」2.0版，合作店家應退還押金，並自行負責清洗再提供民眾下次租借，但推廣期間因適逢疫情，故民眾對於使用安全較有疑慮，致歸還率不佳。

但隨著環境部前年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖便利商店及連鎖速食店自去年開始並在明年達成30%門市免費提供循環杯借用服務目標，業者已朝向循環容器業者或連鎖企業創立自有循環杯進行運作。

環保局說，除配合中央落實規定外，亦檢討調整Ucup2.0示範推廣作法，目前已轉型為推動大型賽事、學校或機關辦理活動及會議、連鎖品牌及職棒球場內、電影院或等封閉場所推行Ucup杯循環使用，較能達成鼓勵推廣租借循環杯的目的，推行下來歸還率超過90%，總租借杯次達19萬8191杯次。

環保局說，新北市近年來亦針對法規以外業者如學校、市場、夜市等推動「不塑夜市」、「不塑市場」、「新北不塑之客友善店家」等等政策，迄今已有501家業者參與，共同推廣多元不塑消費模式，包含自備環保餐具及環保杯外帶餐點，目的就是要將減塑生活的實踐融入到市民朋友生活中，推行以來，全市近3年共減少65公噸塑膠廢棄物重量。

新北市議員顏蔚慈質疑新北Ucup2.0成效不佳。圖／顏蔚慈提供
新北市議員顏蔚慈質疑新北Ucup2.0成效不佳。圖／顏蔚慈提供

環保局

延伸閱讀

民進黨議員指循環杯成效不彰 新北：持續檢討推動

台中首訂磷酸鹽放流標準 環團批限值太寬鬆

內閣換血藍憂新北15案卡關 劉和然：把握時間溝通

柯建銘失言道歉「我也認了」 國民黨新北議員大罵沒誠意

相關新聞

把握好天氣！周三溫度驟降最低溫跌「1字頭」周五回暖

中央氣象署今表示，明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣...

石門水庫漂流木 即起到月底紅檜貴重木等開放尋寶

桃園市石門水庫每每颱風大水從上游沖下大量漂流樹木，不乏紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠貴重樹木，林業署新竹分署今天下午表示，之前...

初瓦、嚮辣檢體採樣出爐 北市同意2門市復業

王品集團旗下「初瓦」、「嚮辣」位於西門分店的兩間餐廳，上月爆發食物中毒，上百人出現身體不適就醫，遭勒令餐廳停業改善。王品...

今7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判為0403地震餘震

中央氣象署地震測報中心說明，今天下午5點45分在花蓮縣政府26公里處發生芮氏規模5.9地震，地震深度15.6公里，造成花...

合歡山停車場收費滿月 停車數據跌破眼鏡

合歡山3處停車場上月4日起實施收費，收費上路滿月數據出爐，停車周轉率僅0.6至1.1次不等，不如預期，但車輛停放時間達4...

醫界喊健保點值保障一元 專家：最後就是「搞倒健保」

健保點值低落，立委王育敏、蘇清泉及國民黨團分別提案應保障0.95及1元。立法院社福及衛環委員會昨舉辦「全民健康保險醫療給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。