健康主題館／頻尿 尿急 夜尿 恐罹患膀胱過動症

60歲洪女士多年來飽受頻尿問題困擾，每30至40分鐘就想上廁所解尿，尤其夜尿3至4次嚴重影響睡眠，更不敢出門旅遊。原以為是泌尿道感染進行抗生素治療卻未見改善，進一步檢查才發現，她罹患「膀胱過動症」，除了口服藥物治療外，並接受電針刺激腳踝脛神經治療，目前頻尿及夜尿狀況獲得改善。

全台428萬人 女性較多

鄒頡龍（左）示範可以微電針對腳踝內側的脛神經進行刺激，從而對膀胱進行調節。記者黃妙雲／攝影 根據研究統計，膀胱過動症盛行率約18.6%，女性盛行率高於男性，以年長者居多，推估台灣膀胱過動症的人口約428萬人。中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任、台北分院泌尿科醫師鄒頡龍指出，「頻尿、尿急、夜尿」是患者常見三大排尿症狀，不僅影響生活品質、工作效率，嚴重會發生尿失禁，也因不敢社交而增加失智的風險，應及早治療改善。

鄒頡龍表示，一般成人膀胱的尿液容量約400至500cc，正常的膀胱運作是等尿液累積至某程度，再透過神經傳遞使大腦產生尿意，接著經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。如果膀胱僅儲存了少量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。40歲以上女性、肥胖、曾經反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人，是膀胱過動症的高危險群。

膀胱過動症的治療，鄒頡龍說，一般是採行為治療及藥物治療，行為治療如寫排尿日記，記錄喝水量、排尿狀況等，並且進行膀胱訓練；藥物治療包括口服抗膽鹼藥物及β3腎上腺接受體促進劑，但抗膽鹼藥物會有口乾、便祕等等副作用，可能影響老年人的認知功能，β3腎上腺接受體促進劑則易有高血壓及頭痛問題。

6次治療後療效穩定

膀胱過動症治療3方式 製表／黃妙雲 近年國內引進膀胱過動症新治療方法─「脛神經刺激術」。鄒頡龍指出，此方法是以超細微電針（直徑約0.23 毫米）微侵入刺激腳踝內側的脛神經，進而調節膀胱功能，每周進行一次微電療，每次治療30分鐘，6次治療後會有穩定療效，之後可每2周或4周再進行一次維持治療，但仍需搭配低劑量的口服藥物治療。此治療須自費，每次治療費用7500元。

鄒頡龍說，男性膀胱過動症治療方向與女性差不多，但治療更複雜，因為男性有攝護腺，但治療膀胱過動症的藥物可能會讓膀胱收縮力降低，讓男性解尿更困難。而脛神經刺激術不會影響膀胱收縮，也不會影響排尿的速度，對男性膀胱過動症患者而言，是一個不錯的選擇。

洪女士去年10月開始接受「脛神經刺激術」6次及口服低劑量藥物治療後，目前每2周或3周進行一次維持治療，她不再嚴重頻尿，膀胱容量及夜尿症狀改善減少到2次，睡眠品質提升，外出旅遊也不必煩惱。

鄒頡龍指出，「脛神經刺激術」在美國及歐洲已有20年以上使用經驗，2005年通過美國FDA認證，適用於頻尿、急迫性尿失禁等治療；2010年英國國家健康暨照護卓越研究院亦將此治療列入膀胱過動症常規治療。

鄒頡龍提醒民眾，當持續頻尿影響日常生活時，千萬勿拖延，應盡快就醫診斷是否罹患膀胱過動症，此病症需要長期控制，配合生活型態調整，持續口服藥物，脛神經刺激術也可成為治療的一環，以達到穩定控制的效果。