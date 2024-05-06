李泰祥告別10週年系列活動 歌手齊豫唱「橄欖樹」

以「橄欖樹」等歌曲橫掃華人歌壇，一代作曲家李泰祥歌曲傳唱至今。台灣音樂館將舉行「李泰祥告別10週年系列活動」，邀約李泰祥弟子也是歌手齊豫進國家音樂廳，清亮再現「橄欖樹」。

台灣音樂館與衛武營國家藝術文化中心、台東縣政府、NSO國家交響樂團及台北室內合唱團合作，將共同舉辦5場紀念音樂會，從6月12日起在台北、台東及高雄舉行。系列活動也將推出特展，以時光走廊等方式重現李泰祥生平和音樂成就，讓外界更認識這位台灣音樂家。

總策展人也是作曲家李欣芸今天在記者會上表示，這次文化部以專場音樂會形式詮釋李泰祥從古典到跨界作品，非常有意義，「李泰祥為台灣樂壇添增多元的音樂內容，希望大家都來聽音樂會，認識這位偉大的作曲家。」

李泰祥的創作極多，從交響樂團的完整編制、舞劇、歌劇到小型的室內樂都有。從創作技巧來看，李泰祥不但有浪漫派、印象派的思維，也有無調性甚至電子音樂的創作；風格上從古典音樂、民歌與流行樂到廣告歌曲，充滿創意，毫無藩籬。

李泰祥兒子也是作曲家李奕青表示，音樂家的每一顆音符都是用生命換來，感謝文化部支持，可以繼續整理父親的作品，也希望將來有機會成立基金會，繼續推廣父親的作品。

這次在中正紀念堂舉行的特展，將有李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物，以及由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥電影配樂影音資料。李奕青說，這次展出一套李泰祥慣穿的長袍馬褂，「是父親年輕時經常穿的服裝，可以感受他當年自由奔放不羈的精神。」

6月15日在國家音樂廳將舉行「自彼次遇到妳」音樂會，邀請齊豫重現「橄欖樹」及「歡顏」，並由許景淳、殷正洋、桑布伊等歌手及李泰祥家屬，演唱李泰祥經典之作；國家交響樂團也將演出李泰祥大型管弦樂作品「狩獵」。

6月24日在國家音樂廳舉辦的「你是我所有的回憶」音樂會，則由台北室內合唱團演唱李泰祥17首經典作品，每首音樂都將重新編曲。台東縣政府以及高雄衛武營將接力舉辦特展及音樂會。