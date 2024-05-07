喝酒會臉紅 小心罹癌風險增

你喝酒臉會紅嗎？可能帶有遺傳基因缺陷。衛福部心健司表示，台灣人因基因特性，4成9民眾缺乏「乙醛去氫酶（ALDH2）」，導致無法有效代謝酒精，容易致癌。

為倡導民眾遠離酒精危害，衛福部響應台灣酒精不耐症衞教協會發起5月9日「台灣無酒日」活動。台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏說，基因缺乏乙醛去氫酶會讓酒精中的一級致癌物「乙醛」無法順利代謝，增罹癌風險。

「喝酒會臉紅代表不適合飲酒。」陳哲宏指出，民眾對喝酒有迷思，甚至認為喝酒臉紅表示酒精被代謝掉、肝功能好，可多喝酒沒關係，但喝酒臉紅是缺乏代謝基因乙醛去氫酶，導致肝臟無法正常將乙醛代謝成無毒的乙酸，因此微血管擴張。

根據國際癌症研究機構資料顯示，酒精與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等7種癌症密切相關。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕醫院精神醫學部醫師方俊凱說，酒精、乙醛已被世界衛生組織（WHO）明訂為一級致癌物，不論有沒有基因缺陷導致的酒精不耐症，民眾都不應該喝酒過量，若有酒癮，建議尋求專業管道戒酒。

方俊凱說，酗酒的原因很多元，多數酗酒者不知道該如何不喝，很多人睡不好喝、心情不好喝，但開心也想喝，只要想喝就喝，因此酒癮中心會先幫助求助者了解狀況，並依照個案轉介到醫療院所，後續的治療衛福部有補助，涵括心理治療、家庭治療、藥物治療，甚至醫師評估後，若長期治療復健需求，亦有相關補助經費。

衛福部心健司長陳亮妤指出，有飲酒困擾甚至有酒精成癮現象的民眾，皆可透過免付費戒酒專線0800-255959（愛我無酒無酒），或至全台灣138家指定酒癮治療機構，尋求專業協助。此外，衛福部推動「酒癮治療費用補助」，對於自願到酒癮治療機構接受成癮治療者，每人每年最高可申請酒癮治療費用補助4萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康