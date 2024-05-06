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農業部抽驗72件貓用產品 皆符合衛生安全標準

中央社／ 台北6日電

農業部說，今年截至昨天為止，已抽驗72件貓用產品，衛生安全檢驗結果皆符合標準；對於民眾反映「疑似貓食用飼料後有低血鉀症」，後續將邀集獸醫、營養、飼料安全等專家討論。

農業部今天發布新聞稿表示，農業部與縣市政府配合辦理例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，提高寵物食品抽驗件數，截至昨天為止，已完成抽樣72件貓用產品抽驗（貓專用46件、犬貓共用26件），所有產品衛生安全檢驗結果皆符合法定限量標準。

農業部指出，依照動物保護法現行國內寵物食品皆須符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，每年不定期抽檢寵物食品黃麴毒素、病原微生物、重金屬、農藥殘留、保存劑及抗氧化劑含量、三聚氰胺及丙二醇等項目。

農業部說明，近日部分民眾反映「疑似貓食用飼料後有低血鉀症」，相關縣市動物保護機關已依權責前往業者處加強稽查及採樣送驗，並確認產品標示、同產品同批號流向及製造廠商資訊，個別業者對有疑慮的產品皆有自主性應對措施，如自行下架、退款等。

農業部也對這次事件製作通報彙整表單，供各縣市動物保護主管機關查報，後續將邀集獸醫、營養、飼料安全及寵物病理等專家進行討論。

農業部提醒，若家中毛孩食用飼料後出現身體不適，如食慾下降、精神不濟、肌肉無力、多渴多尿等低血鉀症狀，應儘速就醫，並遵從獸醫師指示處置。若有需求應視情況備妥寵物性別、年齡、病史、血液檢查報告、食用飼料等資訊，通報地方動物保護主管機關進一步調查，以確保寵物健康安全。

寵物 農業部 飼料

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