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7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

觀光署補助9.65億振興花蓮觀光 6月起自由行每房補助1000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為振興當地經濟與觀光，交通部觀光署將提前從6月1日起推出自由行及團客住宿補助。圖為太魯閣燕子口。記者黃義書／攝影
為振興當地經濟與觀光，交通部觀光署將提前從6月1日起推出自由行及團客住宿補助。圖為太魯閣燕子口。記者黃義書／攝影

0403地震重創花蓮，為振興當地經濟與觀光，交通部觀光署將提前從6月1日起推出自由行及團客住宿補助，觀光署長周永暉表示，花蓮住宿補助自6月1日至9月30日共3個月，自由行平日每房補助1000元、假日500元，補助總經費為9.65億元，若提前用完就回到常態；台東平日住宿補助1000元，但上路時間預估7月後。

觀光署長周永暉今出席「台灣觀光全新品牌3.0版」活動記者會，會後接受聯訪時表示，花蓮震災重建至振興的經費約285億元，當中觀光振興達15.84億元，其中也有經濟部、文化部及農業部相關方案。

周永暉表示，為振興花蓮觀光，觀光署將推出自由行及團體旅行補助共9.65億元，考量花蓮蘇花公路下清水橋5月底通車，因此提前6月1日起推出花蓮自由行優惠專案，周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日假日住宿補助500元。

周永暉說，花東是東部旅遊一體的生命共同體，台東住宿補助會另外在行政院觀光平台會議中討論；台東住宿優惠將維持交通部宣布的周一至周四平日每房補助1000元的計畫，但上路時程「會晚一點」。至於是否7月上路還待確認，也可能會晚一點，盼振興時間點用在效益最高的地方。

針對花蓮優惠專案期程，周永暉表示，花蓮旅遊住宿補助確定從6月1日起上路，持續到9月30日止，實施期限內依照總經費匡列實施，旅行社組團補助1.5億元、自由行住宿補助8.15億元，相關作業會與地方政府協調，盼帶動民眾前往花蓮旅遊、觀光。

周永暉強調，「若預算執行很熱絡，預算用完就回到常態」，若能用3個月就實施3個月，3個月沒用完就6個月；至於台東住宿優惠部分將另外規畫，比例可能有些調整，盼善用每一塊錢，提升花東住房率2成目標不變。

住宿 周永暉 花蓮

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