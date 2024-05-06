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歷經7次失敗終於做人成功！ 不孕高齡婦喜迎首個母親節

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
辜小姐（前）與丈夫進行試管療程順利產下雙胞胎女兒，與高醫團隊開心合影。圖／高醫提供
辜小姐（前）與丈夫進行試管療程順利產下雙胞胎女兒，與高醫團隊開心合影。圖／高醫提供

台灣生育率直直落，許多人選擇不婚不育，但仍有一批人渴望擁有孩子，卻因高齡產婦等問題，苦求懷孕生子不得。母親節前夕，高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部分享2名不孕女性經歷，在千辛萬苦治療後終於一圓求子夢，喜迎母親節。

高齡的許太太不孕症多年，經歷7次試管療程，雖都成功受孕卻一次次胎兒都無預警沒了心跳。高醫婦產部醫師莊蕙瑜發現，許太太免疫指數都處於及格邊緣，懷疑與免疫系統有關係，因此決定進行免疫治療。

當第8次懷孕時，許太太配合多重免疫治療抗凝血劑、類固醇、人類免疫球蛋白靜脈注射，一步步進行治療，每次回診前一晚都緊張到睡不著。最後終於順利剖腹生下女兒，讓家人都流下開心眼淚。

辜小姐的先生是日本人，因高齡卵巢功能差，子宮又有7公分大肌瘤，結婚近十年都沒懷孕，在醫師建議下進行試管療程。第一次取卵就成功培養3顆第三天胚胎，最後植入2顆，幸運懷了雙胞胎寶寶。

她因高齡初產婦、雙胞胎、試管嬰兒等多重風險，醫師建議以阿斯匹靈預防子癲前症，雖然後期仍發生子癲前症及妊娠糖尿病，但在規律產檢及積極控制下，順利足月剖腹產生下兩名女兒，如今已7個月大。

莊蕙瑜表示，不孕症因素很多，男性多是精蟲問題，女性則有卵巢功能不佳，子宮肌瘤、瘜肉、子宮發育異常等問題，應做詳細檢查找出原因，依照醫師指示治療及用藥，才能一起克服。

高醫婦產部長龍震宇表示，如果夫妻有正常的性生活，未採取避孕措施，一年後仍未能受孕，則稱為不孕症。不孕症試管嬰兒補助對象，只要夫妻雙方有一方有我國國籍，而且妻子年齡未滿45歲，即可申請政府補助。

辜小姐（中）與丈夫進行試管療程順利產下雙胞胎女兒，母親節前夕高醫團隊送上母親節禮物。圖／高醫提供
辜小姐（中）與丈夫進行試管療程順利產下雙胞胎女兒，母親節前夕高醫團隊送上母親節禮物。圖／高醫提供

不孕症 試管嬰兒 醫師

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