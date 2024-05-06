法國爵士音樂會 波林經典作品聽好聽滿

由鋼琴家蔡佩真邀約台灣音樂好手齊聚一堂，共同打造「法國爵士音樂禮讚」音樂會，全場演出法國作曲家克勞德．波林的經典作品，6場音樂會30首經典作品輪番上陣，讓樂迷聽好聽滿。

法國鋼琴及作曲家波林（Claude Bolling）出身爵士並鑽研古典音樂，他的代表作之一是一系列將爵士與古典音樂巧妙融合的室內樂，樂曲顯現他在爵士和古典音樂的高度造詣，這兩種語言在其音樂中交融得渾然天成，處處表現幽默。

蔡佩真今天接受中央社記者專訪時表示，她1987年回國的第一場音樂會就是演奏波林的作品，「波林的樂曲既古典又爵士，音色上也有古典的要求，唯一的不同就是爵士節奏比較困難。」

蔡佩真提到，一開始她就是硬數拍子，「但演出越多，越能跟著感覺走，也更全面理解波林的音樂。」蔡佩真說，對鋼琴而言，要有點把鋼琴當打擊樂的感覺，才能輕鬆駕馭這些作品。蔡佩真也很感謝「鼓王」黃瑞豐多次合作，「有他在，我們都很放心。」

這次演出的音樂家名單十分亮眼，除了黃瑞豐之外，還包括低音大提琴演奏家金木義則、鋼琴家叢培娣、長榮交響樂團小號首席杉木馨、台北愛樂室內樂坊藝術總監大提琴家呂超倫、傳藝金曲獎最佳演奏獎得主吉他演奏家蘇孟風、長笛家林姿瑩、劉兆哲，以及小提琴新秀黃詠雩等共襄盛舉。

「法國爵士音樂禮讚」克勞德．波林經典作品巡禮之年音樂會5月16日在台北國家音樂廳，5月18日在苗栗苗北藝文中心演藝廳，6月15日及16日在屏東演藝廳音樂廳，6月28日在高雄衛武營音樂廳，6月29在台中國家歌劇院中劇院演出。