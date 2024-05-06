馬祖迎來新加坡團客 跨島深度暢遊體驗閩東文化

馬祖國家風景區管理處今天表示，COVID-19疫情後第1個新加坡旅遊團5日參訪馬祖，將以5天4夜跨島深度旅遊南竿、北竿、莒光特色景點。有團員盼下次長住1個月，體驗步道練腳力。

馬祖風管處今天發布新聞表示，透過新加坡媒體記者去年在馬祖深度體驗的報導，吸引新加坡人關注馬祖深度旅遊。由當地一家旅遊公司推出的馬祖首發行程，5日搭華信航空抵達馬祖。

馬管處說，團員共25人，這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，迎來第1批新加坡團客。5天4夜的跨島深度旅遊，將探訪東莒燈塔、大埔石刻，體驗東洋山自然步道、欣賞神祕小海灣海蝕洞。

馬管處說，希望藉旅行社投石問路，帶動新加坡人赴馬祖熱潮，創造國際觀光客的高經濟觀光產值。馬祖的山海美景，吸引熱愛大自然與健行的團員，希望下次來馬祖住1個月練腳力。

馬管處說，接續行程將至南竿的北海坑道、體驗鬼斧神工的工程，及屹立海中的鐵堡等戰地風光。另將登北竿大坵訪梅花鹿、赴芹壁聚落欣賞美麗石頭屋，感受傳統閩東文化，也期待看見藍眼淚奇景。

馬管處說，111年結合觀光署駐外單位，媒介日本NHK記者、義大利記者走訪馬祖，透過國際媒體宣傳，讓觀光客看到馬祖。今年除新加坡媒體，也將另邀國際媒體走訪，提升曝光度，吸引旅人享受不一樣的離島旅遊及飲食文化。