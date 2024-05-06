東北季風8、9日影響 北台灣局部低溫18度

氣象署今天表示，這週在8、9日受東北季風增強影響，降溫明顯，北部普遍低溫約攝氏20度，局部可能降至18、19度；8日水氣最多，全台都有降雨機會；週末天氣回穩，母親節偏熱。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，東半部仍有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生。

張竣堯表示，8、9日東北季風增強，8日再加上華南雲雨區東移，全台都有降雨機會，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，南部地區午後有局部短暫雷陣雨；9日水氣轉乾，僅花東有零星短暫陣雨，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，10至12日各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；12日（母親節）入夜之後可能會有鋒面逐漸接近，北部地區留意降雨機會增加；13日鋒面影響，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度部分，張竣堯提到，預估明天宜花高溫約27度，其他地區29至33度，南部近山區可能達到34、35度，屏東局部地區留意有36度以上高溫。

張竣堯說，8、9日受東北季風影響降溫，8日下半天北台灣氣溫開始下滑，夜間、清晨低溫約20度，局部空曠地區可能降至18、19度，其他地區低溫約21至24度；北台灣高溫約25度，其他地區28至30度。

張竣堯說，10日清晨仍偏涼，10日白天北部高溫可回升至28、29度；週末全台各地高溫皆可回升至30度以上。

張竣堯提醒，明天金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲，影響能見度；明天下午開始桃園至雲林、澎湖、恆春半島沿海留意較強陣風。