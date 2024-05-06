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西班牙佛朗明哥創作大賽 台灣舞者薛喻鮮獲大獎

中央社／ 台北6日電

第33屆西班牙佛朗明哥舞蹈創作大賽（33 Certamen Coreográfico deDanza Española y Flamenco）當地時間5日揭獎，台灣舞者薛喻鮮獲最佳舞者及最佳獨舞創作獎，表現出色。

西班牙佛朗明哥舞蹈創作大賽自1992年起每年舉辦，為西班牙舞蹈作品提供展示、推廣和競賽的平台，它也是國際上最重要的佛朗明哥舞蹈大賽之一，今年有14名編舞家入圍最後決賽。

薛喻鮮以獨舞創作「笑與遺忘之間（Risa yolvido）」獲獎，她表示，非常謝謝自己男友也是她的「第三隻眼」舞者絲釋民，「他是我的藝術指導，在很短的時間內，他陪伴我嘗試新的想法，給我不同藝術眼光的刺激，讓我在西班牙舞蹈創作的路上不狹隘於框架。」

薛喻鮮從小就跟舞蹈家母親賀連華習舞，12歲以亞洲第一個華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院，主修西班牙古典舞蹈，2014年畢業；畢業後返國與賀連華一起經營精靈幻舞舞團，希望透過教育讓西班牙舞蹈及文化得以扎根台灣。

賀連華今天在西班牙接受中央社記者電話專訪時表示，女兒得獎，這是她最好的52歲生日禮物，「走在自己夢想路上的人是幸福的，她雖然辛苦，但她非常努力奮鬥不懈。」賀連華說，這次拿到的獨舞獎也是薛喻鮮很想拿到的一個獎，「我也為她從這麼多優秀選手中脫穎而出，感到非常驕傲。」

賀連華表示，她很有感的是西班牙整個佛朗明哥舞壇開放的眼光，「西班牙不是只有畢卡索與達利，還有開放的心胸，我女兒不是西班牙人，但這個大賽願意給她世界的榮耀。」賀連華說，她從女兒12歲就送到西班牙習舞，到現在29歲，「她已經是一個可以專業好好使用身體的舞者。」

12歲到西班牙，薛喻鮮從一句西班牙話都不會說，到現在成為考上西班牙國家舞團的第一個台灣人；獲得大獎之後，薛喻鮮今天如常去國家舞團上班。她日前在臉書上表示，這一次預備的時間不長，但想法卻非常清楚，「感謝有如海綿般的生命狀態，不斷地停看聽，不斷地在自我反省中笑著哭著地長大，不斷地跳舞。」

薛喻鮮表示，舞作希望表達每一段生命經歷都是剪不斷的臍帶，繫著靈魂與地球，「所有的經歷、遇見與發生都在鋪陳一條漫漫理解愛是什麼的路。」

薛喻鮮說，大家都擁有選擇笑與遺忘的權利，「生命，很難笑笑就好。但，我們始終可以又哭又笑地前進，無論緩緩的、匆匆的，在笑與遺忘之間活著。」

舞團 西班牙

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