快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

台灣觀光品牌3.0上線 勾勒四季旅遊亮點吸引國際客

中央社／ 台北6日電

觀光署今天公布台灣觀光品牌3.0版TAIWAN-Waves of Wonder正式上線，以一波波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點，並發表新動畫和歌曲，要爭取更多國際旅客來台。

力拚來台旅客千萬人次目標，交通部觀光署今天舉行記者會，宣布啟動台灣觀光品牌3.0版TAIWAN-Waves of Wonder，並配合全新LOGO推出新動畫短片以及台灣觀光宣傳歌曲。

觀光署指出，新版本品牌TAIWAN字體，融合台灣山脈、海洋、公路及鐵道等意象，呈現具波浪感的線條設計，採用日出晨光的橘色，延續上一代品牌的溫暖與活力，也象徵台灣觀光旅遊未來的發展性。

觀光署長周永暉指出，為迎接疫後的台灣新亮點，因此需要新的品牌，這次延續過去的品牌推出Wavesof Wonder，顯示台灣是多元且美麗的地方。

周永暉指出，這次品牌將迎接未來10年的觀光，後續在全球的推廣行銷、旅展上都會全力放送，像是明年大阪世博會、國外重點車站等播放，要全力推廣台灣的觀光旅遊，這也代表台灣準備好了，希望各國旅客都來台灣旅遊。

周永暉說，疫情後的日月潭不是以前的日月潭，阿里山也不是以前的阿里山，希望可以展現給旅客更多不一樣的特色。

觀光署指出，今天傍晚將在台北101點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象，未來預計將在國內外曝光新廣告，要讓國際感受台灣四季魅力。

品牌 觀光署

延伸閱讀

周永暉：花蓮振興旅遊6月上路 台東晚一點推出

影／觀光署公布全新台灣觀光品牌形象 盼吸引國際目光

抗中保台卻用小紅書？徐巧芯批雙標 觀光署：行銷台灣無涉政治

花東振興7月上路挨批太晚 觀光署評估是否提早到6月

相關新聞

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，今下午5時45分發生規模5.9地震，地震深度15.6公里，震央位於花蓮縣政府南方26.0公里（位...

史上最慘！蜜蜂無蜜可採...蜂蜜大減8成 蜂農怨救助被遺忘

南投蜂蜜產量高居全國前五，但受氣候影響，今年荔枝、龍眼開花率低，蜜蜂無蜜可採，蜂蜜產量銳減8成，蜂農叫苦抱怨，被政府遺忘...

花蓮近海規模4.0地震 最大震度花蓮2級

根據中央氣象署最新資訊，6日17時49分發生芮氏規模4.0地震，地震深度26.4公里，即在花蓮縣政府南方 25.1 公里 ，位於花蓮縣近海，最大震度花蓮縣2級。

好搖！台北超有感 17:45發生規模5.9地震

今天17:45左右花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮...

桃園半個月來停電20次惹怨 學者揪這件事「值得懷疑」

桃園市近半個月來停電20次，民怨不斷，副市長蘇俊賓今天直指，已是系統性問題。清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸則點出...

北榮研發護理三寶 提升照護品質、降低用藥錯誤

為減輕醫護負擔，以及提升照護品質，台北榮總於5月5日發表三項創新研發，由總院的護理師設計出呼吸訓練器、點滴分槽固定器、創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。