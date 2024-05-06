台灣觀光品牌3.0上線 勾勒四季旅遊亮點吸引國際客

觀光署今天公布台灣觀光品牌3.0版TAIWAN-Waves of Wonder正式上線，以一波波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點，並發表新動畫和歌曲，要爭取更多國際旅客來台。

力拚來台旅客千萬人次目標，交通部觀光署今天舉行記者會，宣布啟動台灣觀光品牌3.0版TAIWAN-Waves of Wonder，並配合全新LOGO推出新動畫短片以及台灣觀光宣傳歌曲。

觀光署指出，新版本品牌TAIWAN字體，融合台灣山脈、海洋、公路及鐵道等意象，呈現具波浪感的線條設計，採用日出晨光的橘色，延續上一代品牌的溫暖與活力，也象徵台灣觀光旅遊未來的發展性。

觀光署長周永暉指出，為迎接疫後的台灣新亮點，因此需要新的品牌，這次延續過去的品牌推出Wavesof Wonder，顯示台灣是多元且美麗的地方。

周永暉指出，這次品牌將迎接未來10年的觀光，後續在全球的推廣行銷、旅展上都會全力放送，像是明年大阪世博會、國外重點車站等播放，要全力推廣台灣的觀光旅遊，這也代表台灣準備好了，希望各國旅客都來台灣旅遊。

周永暉說，疫情後的日月潭不是以前的日月潭，阿里山也不是以前的阿里山，希望可以展現給旅客更多不一樣的特色。

觀光署指出，今天傍晚將在台北101點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象，未來預計將在國內外曝光新廣告，要讓國際感受台灣四季魅力。