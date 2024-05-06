史上最慘！蜜蜂無蜜可採...蜂蜜大減8成 蜂農怨救助被遺忘
南投蜂蜜產量高居全國前五，但受氣候影響，今年荔枝、龍眼開花率低，蜜蜂無蜜可採，蜂蜜產量銳減8成，蜂農叫苦抱怨，被政府遺忘沒救助機制。立委馬文君要求中央納現金救助；農糧署表示，正研擬災損認定標準，修法後就立刻實施。
每年2月是荔枝、龍眼開花期，但今年2月炎熱高溫、缺雨等影響，開花狀況欠佳，影響收成造成災損，農業部為此開放荔枝、龍眼申請農業天災現金救助，卻忽略了透過蜜蜂採荔枝、龍眼花蜜的蜂蜜產業也受波及，蜂農叫苦連天陷困境。
立委馬文君今邀集農業部農糧署、林業署等單位，與埔里鎮農會及當地蜂農座談，
埔里農會表示，南投蜂蜜產量高居全國前5名，以「荔枝蜜」、「龍眼蜜」為最大宗，由於蜂蜜產期與蜜源植物的開花期有關連性，若花況不佳，自然採不到蜜。
「今年蜂蜜產量銳減8成，史上最慘！」蜂農表示，養蜂人的收成跟農民一樣，都是靠天吃飯，而今年龍眼、荔枝開花率低，僅往年3至4成，全部的蜂只能搶這一點點的花，蜜蜂無蜜可採，不到往年的2成，一整年的努力就這樣血本無歸。
此外，龍眼、荔枝花開不好影響產量有現金救助，蜂蜜減產卻沒有相關補助措施，只能獨自面對天災及人工、交通、購糖等高昂成本，讓蜂農覺得不公，難過被政府遺忘，希望中央能給予養蜂產業相關救助及補貼，並對氣候變遷困境研擬解方。
馬文君強調，農業部應將蜂蜜納入農業天災現金救助項目，且當荔枝、龍眼須災損救助時，蜂蜜就比照辦理；並針對養蜂所需砂糖等成本研擬相關補貼機制；林業署則也應利用國有林地種植蜜源樹種，豐富採蜜來源，增加氣候變遷調適韌性。
農糧署則表示，現階段蜂蜜尚無災損認定標準，目前已請苗栗區改良場專家學者蒐集及研擬相關資料，將修正相關法規，修正後就立即實施，並研議砂糖等相關補貼措施；林業署也允諾會針對國有林地多元栽植無患子、相思樹等蜜源樹種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言