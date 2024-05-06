史上最慘！蜜蜂無蜜可採...蜂蜜大減8成 蜂農怨救助被遺忘

南投蜂蜜產量高居全國前五，但受氣候影響，今年荔枝、龍眼開花率低，蜜蜂無蜜可採，蜂蜜產量銳減8成，蜂農叫苦抱怨，被政府遺忘沒救助機制。立委馬文君要求中央納現金救助；農糧署表示，正研擬災損認定標準，修法後就立刻實施。

每年2月是荔枝、龍眼開花期，但今年2月炎熱高溫、缺雨等影響，開花狀況欠佳，影響收成造成災損，農業部為此開放荔枝、龍眼申請農業天災現金救助，卻忽略了透過蜜蜂採荔枝、龍眼花蜜的蜂蜜產業也受波及，蜂農叫苦連天陷困境。

立委馬文君今邀集農業部農糧署、林業署等單位，與埔里鎮農會及當地蜂農座談，

埔里農會表示，南投蜂蜜產量高居全國前5名，以「荔枝蜜」、「龍眼蜜」為最大宗，由於蜂蜜產期與蜜源植物的開花期有關連性，若花況不佳，自然採不到蜜。

「今年蜂蜜產量銳減8成，史上最慘！」蜂農表示，養蜂人的收成跟農民一樣，都是靠天吃飯，而今年龍眼、荔枝開花率低，僅往年3至4成，全部的蜂只能搶這一點點的花，蜜蜂無蜜可採，不到往年的2成，一整年的努力就這樣血本無歸。

此外，龍眼、荔枝花開不好影響產量有現金救助，蜂蜜減產卻沒有相關補助措施，只能獨自面對天災及人工、交通、購糖等高昂成本，讓蜂農覺得不公，難過被政府遺忘，希望中央能給予養蜂產業相關救助及補貼，並對氣候變遷困境研擬解方。

馬文君強調，農業部應將蜂蜜納入農業天災現金救助項目，且當荔枝、龍眼須災損救助時，蜂蜜就比照辦理；並針對養蜂所需砂糖等成本研擬相關補貼機制；林業署則也應利用國有林地種植蜜源樹種，豐富採蜜來源，增加氣候變遷調適韌性。