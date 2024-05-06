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北榮研發護理三寶 提升照護品質、降低用藥錯誤

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三項創新研發都已取得國家專利，可減輕照顧負擔。記者廖靜清／攝影
三項創新研發都已取得國家專利，可減輕照顧負擔。記者廖靜清／攝影

為減輕醫護負擔，以及提升照護品質，台北榮總於5月5日發表三項創新研發，由總院的護理師設計出呼吸訓練器、點滴分槽固定器、創意尿壺擺放裝置，優化病房照護流程，讓病人更安全。

北榮總護理部主任明金蓮表示，呼應2024年國際護師節活動主題「Our Nurses, Our Future, The economic power of care.」為減輕護理工作負荷，護理師同仁發揮巧思創意簡化病房內的醫材設計，可提升病人照護品質。尤其醫護人員短缺，便利的醫材可以降低工作負荷，降低與時間賽跑的壓力。

以治療肺部疾病的定量噴霧劑（pMDI）為例，使用需要病人手口、吸吐協調才能使藥物確實吸入，這些動作需要經過練習才能正確執行。研發「金犀利（真吸力）」的護理師林惠慈說，看到病人欠缺合適的練習道具，病人正確執行率僅50%，可能造成反覆回診，浪費用藥及健保費用。

林惠慈針對患者吸力不足、吸氣太短、閉氣不長等痛點，剪裁合適重量的瓣膜製作練習器，加上音樂撥放器協助計時，讓病人有效練習。經過臨床使用，可有效吸入藥劑，改善病人呼吸道症狀，減少住院次數、節省健保支出，並可減輕照顧者的負擔。

另一項點滴分槽固定器解決多條點滴輸液管路的纏繞、散亂問題，也避免病人不慎拉扯到管路造成滑脫。護理師段佩伶說，外科術後照護工作中，病人平均3-4條管線，多則8條，雜亂的管路讓護理師在加藥前需多花時間整理管路，平均一天多花36-88分鐘，另可能造成給藥錯誤。

段佩伶與副護理長蘇怡華共同研發「點滴分槽固定器」，以環保TPU材質製成，設計獨立的U型點滴線固定槽、固定夾及子母扣，可依病人身上多條管路狀態做不同組合，安全、整齊地固定在病人身上，更有效提升正確給藥、工作效率，並增加病人活動安全與便利性。

病人住院或開刀後，會因行動不便需要使用尿壺，目前臨床上提供的尿壺架常因電動床架的調整而卡不緊、掛不住，患者或家屬直接把尿壺放在床邊、地上。為了解決病人使用的困擾，護理長溫明寰開發「尿壺擺放裝置」，改善尿壺置放問題。

尿壺擺放設計採釹鐵硼磁鐵及不鏽鋼材容易清消之特性，固定穩妥、使用簡單、容易清消，溫明寰提到，尿壺擺放裝置不受限於各種場域，適合推廣至各醫療院所、居家及長照機構。對長期臥床病人或失能者來說，可獲得自控能力，成為適當的輔具。

護理師段佩伶(左一)、北榮總護理部主任明金蓮(左二)、護理師林惠慈(右二)、護理長溫明寰(右一)。記者廖靜清／攝影
護理師段佩伶(左一)、北榮總護理部主任明金蓮(左二)、護理師林惠慈(右二)、護理長溫明寰(右一)。記者廖靜清／攝影

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