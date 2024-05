北榮研發護理三寶 提升照護品質、降低用藥錯誤

為減輕醫護負擔,以及提升照護品質,台北榮總於5月5日發表三項創新研發,由總院的護理師設計出呼吸訓練器、點滴分槽固定器、創意尿壺擺放裝置,優化病房照護流程,讓病人更安全。

北榮總護理部主任明金蓮表示,呼應2024年國際護師節活動主題「Our Nurses, Our Future, The economic power of care.」為減輕護理工作負荷,護理師同仁發揮巧思創意簡化病房內的醫材設計,可提升病人照護品質。尤其醫護人員短缺,便利的醫材可以降低工作負荷,降低與時間賽跑的壓力。

以治療肺部疾病的定量噴霧劑(pMDI)為例,使用需要病人手口、吸吐協調才能使藥物確實吸入,這些動作需要經過練習才能正確執行。研發「金犀利(真吸力)」的護理師林惠慈說,看到病人欠缺合適的練習道具,病人正確執行率僅50%,可能造成反覆回診,浪費用藥及健保費用。

林惠慈針對患者吸力不足、吸氣太短、閉氣不長等痛點,剪裁合適重量的瓣膜製作練習器,加上音樂撥放器協助計時,讓病人有效練習。經過臨床使用,可有效吸入藥劑,改善病人呼吸道症狀,減少住院次數、節省健保支出,並可減輕照顧者的負擔。

另一項點滴分槽固定器解決多條點滴輸液管路的纏繞、散亂問題,也避免病人不慎拉扯到管路造成滑脫。護理師段佩伶說,外科術後照護工作中,病人平均3-4條管線,多則8條,雜亂的管路讓護理師在加藥前需多花時間整理管路,平均一天多花36-88分鐘,另可能造成給藥錯誤。

段佩伶與副護理長蘇怡華共同研發「點滴分槽固定器」,以環保TPU材質製成,設計獨立的U型點滴線固定槽、固定夾及子母扣,可依病人身上多條管路狀態做不同組合,安全、整齊地固定在病人身上,更有效提升正確給藥、工作效率,並增加病人活動安全與便利性。

病人住院或開刀後,會因行動不便需要使用尿壺,目前臨床上提供的尿壺架常因電動床架的調整而卡不緊、掛不住,患者或家屬直接把尿壺放在床邊、地上。為了解決病人使用的困擾,護理長溫明寰開發「尿壺擺放裝置」,改善尿壺置放問題。