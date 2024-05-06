新北Ucup循環杯 綠議員顏蔚慈批貴又難借

新北市去年全面限用一次性塑膠製品，民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」的Ucup2.0租借杯，不僅保證金昂貴要200元，且目前新北僅10家店可借，連合作業者都不知道有這個計畫，翻開倉庫才找到塵封許久的杯子。新北市副市長劉和然表示，Ucup1.0、Ucup2.0都在推動，1.0使用率很高，2.0持續推動，會依使用情況修正。

顏蔚慈說，據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，一次性塑膠杯的用量極大，新北市自去年5月起全市限用一次性塑膠製品，但Ucup2.0循環杯推動成效不彰、又貴又難借，也沒有搭配配套優惠，完全不利推廣。

顏蔚慈說，目前全新北只有10家可租借「新北Ucup2.0」，其中有4家在汐止、1家在三重、3家在板橋、1家在蘆洲、1家在中和，除區域相當不衡平，實際去租借時發現，就連合作業者都不知道這個計畫，而且也不知道如何租借，翻箱倒櫃才從倉庫深處找出塵封已久的循環杯。

顏蔚慈也說，環保局訂定高達200元的押金更是遠超過市面其他循環杯，相較之下，台中市高雄市推出的循環杯都是免費租借，市府還加碼提供折扣，台北市更是與北一女中的學生共同推動「循環杯服務」參與式預算，並持續媒合業者提供優惠。

顏蔚慈呼籲，新北市推動減塑應該更積極用心，不要讓看起來要價不菲的「新北Ucup2.0」只被遺忘在倉庫。