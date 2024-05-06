快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北榮總護理部三項創意發明 提升病人安全及護理效率

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北榮總護理部護理師段佩伶（左起）、護理部主任明金蓮、護理師林惠慈、護理長溫明寰等人一起舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部護理師段佩伶（左起）、護理部主任明金蓮、護理師林惠慈、護理長溫明寰等人一起舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影

台北榮總護理部護理師段佩伶、護理部主任明金蓮、護理師林惠慈、護理長溫明寰一起舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。

護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI 操作練習道具」，依據吸入 DMDI 藥物所需的吸分，換算及剪裁合適重量的瓣膜，加上音樂撥放器，讓病人要吸氣時自己按下音樂按鈕，以不同的音樂及口令，讓病人清楚區辨吸、呼的時間，改善病人手口不一、吸氣時間太短，閉氣時間不足等問題，可以反覆練習，不受次數 與時間限制。經過道具的練習可有效吸入藥劑，改善病人呼吸道症狀，使疾病獲得控制，減少住院次數，節省健保支出，也可減輕照顧者的負擔，專心投入社會生產，創造多贏局面。

護理師段佩伶與蘇怡華副護理長共同創新研發「點滴分槽固定器」，以環保TPU材質製成，由獨立的U型點滴線固定槽、固定夾及子母扣等物件，可依病人身上不同的管路狀態，做成多樣式的組合，使管路各有其位，安全、整齊有序地固定在病人身上，解決原有管路照護的困擾。有效提升護理師正確給藥、工作效率，並增加病人活動安全與便利性。

護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，對於使用尿壺的病人，臨床上提供尿壺架，讓活動不便的病人能夠方便易取。尿壺擺放設計採銨鐵硼磁鐵及不鏽鋼材質容易清理消毒之特性，改善尿壺置放問題，其設計理念為：固定穩妥、尿壺不倒，使用簡單、容易清消，美觀大方、便於收納，高科技感、綠色環保。

台北榮總護理部護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」（左起）、護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」、護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」（左起）、護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」、護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影
台北榮總護理部護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，大幅提升病人安全及護理工作效率。記者蘇健忠／攝影

護理師

延伸閱讀

「給護理師錢太少」桃副市長王明鉅喊話 請新政府改革健保

血癌患者康復懷孕第一個跟她分享 護理師哽咽曝心聲

「如螢火蟲微光閃爍」台中慈濟醫院護師節表揚推留任率

深耕安寧療護領域、培育新血 護理師李英芬獲特殊貢獻獎

相關新聞

史上最慘！蜜蜂無蜜可採...蜂蜜大減8成 蜂農怨救助被遺忘

南投蜂蜜產量高居全國前五，但受氣候影響，今年荔枝、龍眼開花率低，蜜蜂無蜜可採，蜂蜜產量銳減8成，蜂農叫苦抱怨，被政府遺忘...

北榮研發護理三寶 提升照護品質、降低用藥錯誤

為減輕醫護負擔，以及提升照護品質，台北榮總於5月5日發表三項創新研發，由總院的護理師設計出呼吸訓練器、點滴分槽固定器、創...

新北Ucup循環杯 綠議員顏蔚慈批貴又難借

新北市去年全面限用一次性塑膠製品，民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢時指出，新北市府與飲料業者合作，推出俗稱「小黑杯」...

環保造假？民眾分類垃圾後「回收仍被丟進垃圾堆」

民眾認真分類好的回收資源，居然都被負責回收的清潔公司直接丟進垃圾堆…

桃園半個月來停電20次惹怨 學者揪這件事「值得懷疑」

桃園市近半個月來停電20次，民怨不斷，副市長蘇俊賓今天直指，已是系統性問題。清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸則點出...

台北榮總護理部三項創意發明 提升病人安全及護理效率

台北榮總護理部護理師段佩伶、護理部主任明金蓮、護理師林惠慈、護理長溫明寰一起舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。