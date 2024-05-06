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台北榮總護理部三項創意發明 提升病人安全及護理效率
台北榮總護理部護理師段佩伶、護理部主任明金蓮、護理師林惠慈、護理長溫明寰一起舉行「護理金點子 創意研發護病安」記者會，展示台北榮總護理師研發三項創意發明，護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI操作練習道具」，護理師段佩伶創新的「點滴分槽固定器」，護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，大幅提升病人安全及護理工作效率。
護理師林惠慈創新的「金犀利（真吸力）pMDI 操作練習道具」，依據吸入 DMDI 藥物所需的吸分，換算及剪裁合適重量的瓣膜，加上音樂撥放器，讓病人要吸氣時自己按下音樂按鈕，以不同的音樂及口令，讓病人清楚區辨吸、呼的時間，改善病人手口不一、吸氣時間太短，閉氣時間不足等問題，可以反覆練習，不受次數 與時間限制。經過道具的練習可有效吸入藥劑，改善病人呼吸道症狀，使疾病獲得控制，減少住院次數，節省健保支出，也可減輕照顧者的負擔，專心投入社會生產，創造多贏局面。
護理師段佩伶與蘇怡華副護理長共同創新研發「點滴分槽固定器」，以環保TPU材質製成，由獨立的U型點滴線固定槽、固定夾及子母扣等物件，可依病人身上不同的管路狀態，做成多樣式的組合，使管路各有其位，安全、整齊有序地固定在病人身上，解決原有管路照護的困擾。有效提升護理師正確給藥、工作效率，並增加病人活動安全與便利性。
護理長溫明寰創新的「別再擺架子~創意尿壺擺放裝置」，對於使用尿壺的病人，臨床上提供尿壺架，讓活動不便的病人能夠方便易取。尿壺擺放設計採銨鐵硼磁鐵及不鏽鋼材質容易清理消毒之特性，改善尿壺置放問題，其設計理念為：固定穩妥、尿壺不倒，使用簡單、容易清消，美觀大方、便於收納，高科技感、綠色環保。
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