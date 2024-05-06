台荷400年音樂交流 台灣國際古樂節9月登場

由大鍵琴家許舒堯成立的古鍵盤藝術將於9月舉行首屆台灣國際古樂節，邀請荷蘭重量級古樂家與台灣古樂家合作，以400年前的荷蘭音樂帶領民眾穿越時空，盼古樂節成為交流舞台。

根據古鍵盤藝術的新聞資料，許舒堯旅居荷蘭，在荷蘭求學期間曾多次前往荷蘭熱蘭遮省，有感地球兩端「熱蘭遮」的歷史連結不為多數台灣及荷蘭民眾所知，因此與荷蘭在台辦事處提案，以其在荷蘭所學400年前古樂做一系列音樂會規劃，參與該辦事處「2024台荷創新與文化交流年」系列活動。

這次台灣國際古樂節也獲得台南市文化局及嘉義市文化局支持，將在台南、嘉義、台北及高雄推出多檔節目。

音樂節將由「熱蘭遮的詩篇」在台南太平境馬雅各教會展開序幕，以西拉雅語演唱的詩篇及荷蘭傳教士在台灣的故事為主軸，由魯特琴伴奏，加上管風琴的詩篇變奏曲。

音樂節規劃3場以荷蘭17世紀知名作曲家為主軸演出，包括「范．艾克的木笛歡樂夜晚」、「阿姆斯特丹的奧菲斯」、「維奧爾琴家申克」，由荷蘭著名大鍵琴家彼得-揚．貝爾德（Pieter-Jan Belder）、魯特琴家大衛．凡．歐恩（David Van Ooijen）、維奧爾琴家喬許．騏森（Joshua Cheatham）演出。

台灣則有畢業於荷蘭阿姆斯特丹及海牙皇家音樂學院的木笛演奏家梁益彰、維奧爾琴家楊竣元，以及大鍵琴家許舒堯攜手演出。

音樂節也將有2檔由荷蘭及台灣音樂家組成的台灣國際古樂節合奏團所演出的節目「城市之歌」，介紹流行於17世紀荷蘭上流社會的歌曲及音樂，以及閉幕的「公爵之舞」，加入歷史管樂及打擊樂，重現熱蘭遮堡的歌舞風貌。