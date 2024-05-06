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喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人都不宜飲酒

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏指出，喝酒臉紅其實是缺乏代謝基因「乙醛去氫酶」，導致肝臟無法正常將乙醛代謝成無毒的乙酸，導致的微血管擴張，且「乙醛」是一級致癌物。記者鄒尚謙／攝影
史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏指出，喝酒臉紅其實是缺乏代謝基因「乙醛去氫酶」，導致肝臟無法正常將乙醛代謝成無毒的乙酸，導致的微血管擴張，且「乙醛」是一級致癌物。記者鄒尚謙／攝影

你喝酒臉會紅嗎？恐怕是基因缺陷惹若。衛福部心健司今表示，台灣人國人因基因特性，有49%民眾缺乏「乙醛去氫酶（ALDH2）」，導致無法有效代謝酒精，增加致癌風險。台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏表示，基因缺乏乙醛去氫酶會讓酒精中的一級致癌物「乙醛」無法順利代謝，增加罹癌風險。

根據調查，台灣人因基因特性，有49%民眾缺乏「乙醛去氫酶」，導致無法有效代謝酒精，只要一喝酒就暴露在致癌風險下。而國際癌症研究機構資料也顯示，酒精與「食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌」等7種癌症有關。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，自從酒癮防治中心去年11月24日成立，統計到今年4月30日為止，一共服務457位民眾戒酒，其中5成是家屬先來諮詢後才被帶過來、3成酒癮者自主性聯繫希望戒酒，其餘則是機構轉介、朋友介紹等因素才來到酒癮防治中心。

「多數酗酒者不知道該如何不喝。」方俊凱表示，酗酒的原因很多元，而喝酒只是一項結果，很多人睡不好喝、心情不好喝，但開心也想喝，只要想要喝就會喝酒，因此酒癮中心會先幫助求助者了解狀況，並依照個案轉介到醫療院所，後續的治療都有衛福部補助，涵蓋心理治療、家庭治療、藥物治療，甚至醫師評估後，若有長期治療復健需求，也有相關補助經費。

至於戒酒需要多久才能夠成功？方俊凱指出，戒酒治療通常2至3個月後會初步成功，而長期安定則需要到1年的追蹤，不少戒酒成功者長達10年都滴酒不沾，會直接和親朋好友表明自己不喝酒了，即使喝也都是少量飲用。

「喝酒會臉紅代表不適合飲酒。」史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏指出，民眾對於喝酒有許多迷思，甚至認為喝酒臉紅表示酒精被代謝掉、肝功能良好，可以多喝酒沒關係，但喝酒臉紅其實是缺乏代謝基因「乙醛去氫酶」，導致肝臟無法正常將乙醛代謝成無毒的乙酸，導致的微血管擴張，且「乙醛」是一級致癌物。

衛福部心健司長陳亮妤指出，酒精會導致包含消化道所有癌症、女性乳癌等共7種癌症；且飲酒增3.6倍憂鬱症風險、自殺率增6至10倍。有飲酒困擾甚至有酒精成癮現象的民眾，皆可透過免付費戒酒專線0800-255959(愛我無酒無酒)，或至全台灣138家指定酒癮治療機構，尋求專業協助（酒癮治療機構查詢網址）。此外，衛生福利部推動「酒癮治療費用補助」，對於自願到酒癮治療機構接受成癮治療者，每人每年最高可申請酒癮治療費用補助4萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛福部心健司長陳亮妤指出，酒精會導致包含消化道所有癌症、女性乳癌等共7種癌症；且飲酒增3.6倍憂鬱症風險、自殺率增6至10倍。記者鄒尚謙／攝影
衛福部心健司長陳亮妤指出，酒精會導致包含消化道所有癌症、女性乳癌等共7種癌症；且飲酒增3.6倍憂鬱症風險、自殺率增6至10倍。記者鄒尚謙／攝影

基因 酒精 風險

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