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醫界建議總額目標制 健保署憂現超量減診拚穩固住院點值

中央社／ 台北6日電
健保點值保障，醫界建議總額改走支出目標制，健保署認為，當服務量超過目標，醫院恐因不符成本，減少服務或停診，同時擔心門診保值恐導致分級醫療崩潰，以穩固住院點值為目標。聯合報資料照片。記者林伯東／攝影
健保點值保障，醫界建議總額改走支出目標制，健保署認為，當服務量超過目標，醫院恐因不符成本，減少服務或停診，同時擔心門診保值恐導致分級醫療崩潰，以穩固住院點值為目標。聯合報資料照片。記者林伯東／攝影

健保點值保障，醫界建議總額改走支出目標制，健保署認為，當服務量超過目標，醫院恐因不符成本，減少服務或停診，同時擔心門診保值恐導致分級醫療崩潰，以穩固住院點值為目標。

健保初期採論量計酬制度，民國84全民健保實施，41%原未加入醫療保險民眾均納入健保，主要為兒童及老人，醫療院所缺乏分擔財務風險誘因，醫療支出遠高於保險收入，在財務壓力下，為避免重蹈公勞農保覆轍，健保87年起逐步導入總額支付制度。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在公聽會表示，現行總額「支出上限制」固定年度預算，有效控管健保財務平衡，但醫療院所較難控制經營成本，當醫療需求超出預期過多，點值會降低。目前醫界提出「支出目標制」採取點值固定，實際醫療服務量超標，超出費用打折支付。

目標制有利有弊，當服務量超過目標，醫院恐因不符成本減診，拉長民眾就醫等待期，齊頭式點值保障，可能誘發服務衝量，不利資源配置，也擔心費用支出無法完全掌握，超出目標數，需有配套或其他預算挹注，如健保安全準備支應，將加速保費調整週期。

衛福部次長周志浩表示，健保點值保障入法可能對資源分配產生影響，擔心總額制度引導資源分布合理性功能 將喪失，醫療資源將往大型醫院、都會區、北部集中，小型醫院及診所、偏鄉、山地離島等相對弱勢族群及地區，將更難獲得醫療資源。

除了資源分配影響，分級醫療也會受到衝擊，周志浩說，對於各式醫療服務給予齊頭式點值保障，對於婦、幼、急、重、難等弱勢科別，不再有相對優勢的保障。 大型醫院可能持續大幅擴充門診吸引病人，致使分級醫療制度崩解，不利基層院所生存。

石崇良表示，據健保數據分析，112年健保點值下降原因，急診及住診成長率影響不大，醫療費用成長主要來自門診件數增加，大部分來自癌症及慢性病就醫，「齊頭式1點1元是飲鴆止渴」，持續進行健保改革，通盤考量相關配套措施。

為避免門診保值導致分級醫療崩潰，將以穩固住院點值為目標，石崇良心目中較好的方案是將DRGs診斷關聯群住院支付制度，也就是「包裹式給付」作為保障健保點值項目，期盼現行DRGs占比19%在2至3年逐步提升至6成，達到住院重大傷病患者照護1點1元保障。

健保署 石崇良 財務

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