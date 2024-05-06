老司機38年不忘的信念！必推全新世代Honda CR-V的N個理由

全新世代Honda CR-V的各方表現都讓林先生非常滿意，並且還成功推坑球友換車。 圖／陳威志 攝影

「國產中型SUV銷售No.1」的全新世代Honda CR-V，不但受到年輕新買家青睞，更有許多現任Honda車主義無反顧升級全新世代Honda CR-V。其中，超過38年駕駛資歷的林先生，從過往到現在不僅是Honda汽車忠實擁護者，全新世代Honda CR-V更只有賞車一次就決定入手，還成功推薦球友一起換車。

駕駛資歷超過38年的林先生不僅是Honda汽車忠實擁護者，全新世代Honda CR-V問世後讓他有換休旅車的念頭。 圖／陳威志 攝影

林先生於民國75年進入職場之際，人生第一部車就是Honda CIVIC 16V，之後再更換進口的Honda CIVIC繼續使用，多年來對於Honda汽車已經有相當深的情感。這次在全新世代Honda CR-V六代發表上市後，讓林先生有了改開休旅車的念頭，和太太去Honda展間賞車一次之後就決定買下。

林先生覺得全新世代Honda CR-V的外型足夠霸氣，和太太去Honda展間一次之後就決定買下。 圖／陳威志 攝影

訪問時，林太太特別提到：「相比路上滿街跑的某日系進口休旅車，從營業用到自用數量多如制服車，一開始就不在考慮之內；還有外型很前衛、新潮的韓系休旅車或日系它牌休旅車等，想想可能擁有時間久了就會有看膩的問題，所以外觀造型大膽、運動感強烈並且耐看的CR-V就成為了最佳首選。」

而林先生表示因為上一台車是自然進氣引擎日系房車，他深刻體會大馬力以及充沛扭力的重要性，所以選擇Honda CR-V除了太太喜歡外，同時也考量到它擁有比同級出色的193匹最大馬力、24.8公斤米扭力的輸出表現，加上1.5L的引擎排氣量，不但換車後深刻體會到動力有感升級，年度稅金同時還省下不少。

關於其他Honda CR-V的滿意之處，林先生交車行駛1,000公里並且保養完之後，從台北回到高雄老家時，安全前提之下測試車輛加速性與操控性，尤其是重踩油門後的直接衝擊，更是林先生從來沒有過的感受；還有長途行駛於高速公路使用車道維持、自動跟車等輔助駕駛科技，體驗後十分滿意。

全新世代Honda CR-V擁有193匹最大馬力、24.8公斤米扭力輸出表現，讓林先生感受到動力相當充沛。 圖／陳威志 攝影

安全方面，林先生提到CR-V有許多人令人意想不到的小細節，例如熄火後油箱蓋才能打開，以及相同掛入P檔後才能打開行李廂的安全設計。科技層面則有完善的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，以及Honda CONNECT先進智慧聯網系統的遠距啓動、開空調、愛車定位、駕駛旅程紀錄、道路救援等功能，都是相當貼心的服務。

Honda CONNECT先進智慧聯網系統能遠距啓動、開空調、愛車定位、駕駛旅程紀錄、道路救援等，貼心又好用。 圖／陳威志 攝影

9吋HD先端通信音響主機。 圖／陳威志 攝影

MVCS環景影像扶助系統，車子周邊狀況暸若職掌。 圖／陳威志 攝影

林先生加碼補充Honda CR-V最令他滿意的就是後行李廂空間，因為能夠放入四套高爾夫球具以及衣物袋。他表示之前會和球友一同前往到比較遠的地方打球，當時就只有一位朋友駕駛的瑞典豪華休旅才能放下四套高爾夫球具。這使林先生在選擇新車之時，特別確認Honda CR-V也有相同的能耐才決定下訂。

林先生十分訝異全新世代Honda CR-V的後行李廂空間表現，竟然最多可以放入四套高爾夫球具以及衣物袋。 圖／陳威志 攝影

因此，林先生後來和其他球友一起出門打球時，就馬上推薦給其他球友，也讓其中一位球友入坑於近期購入白色Honda CR-V Prestige。對照台灣本田汽車正在推的「老司機推坑活動」，由於他自身對全新世代Honda CR-V十分滿意，因此深刻體認真的只有親身試過才會知道這是好車，「既然是好坑，何不一起入坑」。

林先生對全新世代Honda CR-V的各項表現都十分滿意，深刻體認「既然是好坑，何不一起入坑」的真實感受。 圖／陳威志 攝影

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