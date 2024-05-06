地震時在電梯裡怎麼辦？電梯大廠總經理「被關過兩次」稱：千萬別做這動作

0403花蓮大地震後，陸續發生多次規模6以上的餘震，民眾在家可以遵守保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，但如果在電梯裡面該怎麼辦？想要強化電梯安全性又該怎麼做？地震感知器有用嗎？

4月3日，花蓮一場大地震，許多人餘悸猶存，而且地震發生在早上，已經有人出門上班，結果卡在電梯裡。電梯大廠崇友（4506）隔天公告，全台4萬3千多台合約保養中的電梯，有3262起故障通報，還有178起關人事件，崇友總共出動600人次搶修，第一時間救出所有受困民眾。

崇友表示，截至4月30日，電梯修復率已近100%，僅剩零星案件因損壞太嚴重，得耗時處理。不過，地震時如果在電梯裡面，該怎麼面對呢？崇友5月2日和大家說分明。

搭電梯碰到地震，不要慌張、勿開電梯門

崇友呼籲，地震發生時，民眾若正在搭電梯，切勿慌張，新型電梯以電腦控制，小地震會在最近樓層停靠，讓乘客趕緊逃生，大地震則立刻停止運轉；老舊電梯即使故障，應透過通訊系統對外求救，並在電梯耐心等待，電梯裡或許比較悶熱，但還不會窒息，崇友總經理游本立笑稱：「我自己也被關過兩次啊！不會缺氧，不會啦！」。

但有一要事，游本立提醒，民眾如果不慎被關在電梯裡，絕對不要自行掰開電梯門，因為電梯是特種設備，意即「危險設備」，所有維保人員都要取得技術證照，就連消防人員也不會開門，他時常聽聞非專業人員打開電梯門，結果掉落電梯通道傷亡的案件，所以民眾應該留在梯廂，且餘震頻繁時期，也要避免搭乘電梯，改走樓梯。

崇友協理吳永春分析此次崇友客戶的災損，全台所有通報案件，以北北基桃的2041台故障電梯最多，佔全台六成以上，例如脫軌、梯廂軌道鋼索扭曲、梯廂跟軌道互相干涉碰撞，所以維修人員抵達現場後，緊急恢復地震檢知、低速檢測與故障調閱檢測，電梯才能恢復運行。

崇友總經理游本立（左）、協理吳永春（右）2日說明全台電梯災損，並呼籲加裝地震感知器。遠見記者郭逸攝影

強化電梯安全性，呼籲加裝地震感知器

無論新建物或舊大樓，都應重視六大電梯抗震係數的設計，崇友建議加裝地震感知器，吳永春說，地震感知器是崇友「堅尼西斯」系列電梯的標準配備，他以台北101安裝的61台電梯為例，全數裝設地震感知器，在0403地震發生時，全數啟動地震管制運轉，自動停機待檢，維修人員17小時內完全恢復所有電梯運行。

除了地震感知器，電梯也可增設調速機鋼索或活動電纜防止的「勾絆裝置」，或是預防主機或控制櫃傾倒、脫軌、跳脫的設定，強化電梯的安全性。

不過，崇友總經理游本立強調，並非加裝地震儀或相關強化裝置就能一勞永逸，崇友在電梯研發設計時，就加強運轉強度與結構，從源頭注重安全才是根本的作法。

另一家電梯製造商永佳捷也強調地震感知器的重要性，總經理蔡定憲上月30日接受新店的社區表揚大會時宣布，客戶安裝新電梯和更換控制系統時，地震感知器將列為標準配備贈送給客戶。

蔡定憲說，0403大地震時電梯故障，使得新店社區有高齡90歲的老爺爺以及行動不便的住戶無法出門，所幸永佳捷2天內就完成修復。

據了解，日本早已將地震感知器列入法規，成為電梯的標準配備，蔡定憲也呼籲政府比照日本，要求業者將地震感知器列為「義務設備」，並編列預算補助老舊社區安裝，維護民眾安全。

（本文出自2024.05.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）