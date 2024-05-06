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破解喝酒臉紅表示肝很好迷思 專家：無法代謝造成

中央社／ 台北6日電

不少人以為喝酒臉紅表示肝功能很好，但專家提醒，這其實是酒下肚後代謝成一級致癌物乙醛，身體又缺乏解毒酵素的「酒精不耐症」，且在台灣盛行率達近5成，為全球比例最高。

台灣酒精不耐症衛教協會自民國108年起，發起以每年5月9日為「台灣無酒日」。衛生福利部與馬偕紀念醫院、馬偕醫學院及台灣酒精不耐症衞教協會今天共同辦理「無酒週啟動記者會」，宣布將至熱門旅遊景點辦理衛教宣導與專題演講等活動。

馬偕醫學系講師邱美妙並率領8名醫學院學生組成的服務隊介紹「酒精不耐症」，只要將沾有烈酒的OK繃黏在皮膚上，若15分鐘後皮膚有變紅情況，就有7成以上機會表示患有酒精不耐症。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏說明，民眾常以為喝酒臉紅就表示酒精被代謝掉了，表示這個人肝功能很好，多喝酒也沒關係；但這其實就和貼烈酒OK繃一樣，是酒精在身體內代謝成一級致癌物「乙醛」，身體又因遺傳缺陷缺乏乙醛去氫酶，導致肝臟遲遲無法把乙醛代謝成無毒的乙酸，進而引起微血管擴張。

陳哲宏說明，全球總人口約8%有此基因缺陷，也就是罹患「酒精不耐症」，其中東方人比例較高，台灣又是全球盛行率最高達49%，因此即使國人飲酒量遠比歐美國家少，受飲酒危害卻更高；從數據來看，因飲酒造成癌症的比例，在歐美國家約每25人會有1人，但在包括台灣等東亞國家，卻高達1/10。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱指出，「只要在個人安全量內，喝酒可以保護心血管」也是常見飲酒迷思，酒精和乙醛都已被世界衛生組織明訂為一級致癌物，因此不論有沒有酒精不耐症，都不該喝酒，揪團聚會時也要盡量避免，若有酒癮，則建議尋求專業管道戒酒。

衛福部心健司長陳亮妤指出，酒精會導致包含消化道所有癌症、女性乳癌等共7種癌症；且飲酒在心理上會增加3.6倍憂鬱症風險，自殺率更可增加6到10倍，在心理或生理健康上都造成國家社會巨大影響；衛福部統計，台灣每年酒精相關醫療支出就高達新台幣36億元，整體經濟損失更高達534億元。

對抗酒癮，衛福部去年底成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，半年多來已累積服務約400人次，轉介就醫82人；衛福部並有提供酒癮患者治療補助，每人每年補助額度最高為新台幣4萬元。

酒精 醫學院

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