桃園停電是系統性問題？台電：上千條饋線易受環境影響 狀況當然多

桃園市半個多月來停電20次，副市長蘇俊賓今直指，停電是系統性問題，呼籲台電不要再用「個案」當理由搪塞。台電桃園區營業處下午回應，重申停電不等於缺電，也指桃園有多達1109條饋線，易受外在環境影響，狀況當然會比較多。

桃園市前天到昨天晚間不到22小時停電3次。市府統計，近6個月來桃園停電171次，平均每日0.94次，但光今年4月就停電35次，平均每日1.16次，停電頻率明顯增加。

蘇俊賓接受本報訪問時直言，桃園停電已是系統性問題，絕對不是用個案可以解釋，呼籲中央應預先部署用電需求，包括重新思考能源價格和結構，並穩定輸配電環境。

台電桃園區營業處副處長陳虹吟下午回應，桃園近期事故停電外力因素占63%、天災因素占6%、設備因素占31%，每起事故停電分在不同地區，事故原因也不同，強調停電不等於缺電。

陳虹吟表示，桃園區營業處管理範圍多達1109條饋線，是全國工業用戶最多的區處，工業用電量高於民生用電很多，這些饋線密密麻麻的分布在大桃園地區，線路會受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多自然狀況也會較多。

陳虹吟說，桃園區處已積極巡視線路及強化弱點設備，除經常性維護，山區也會加強樹修、海邊加強礙子清洗，另已依環境特性分山區、海區各編列預算，進行強化線路設備改良工程中，以避免事故停電。