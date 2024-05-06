快訊

台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

阿根廷傳奇教練過世！將足球升華為國家文化的球場哲學家

桃園停電是系統性問題？台電：上千條饋線易受環境影響 狀況當然多

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園近期停電頻繁，台電桃園區營業處表示，桃園有多達1109條饋線，易受外在環境影響，狀況當然會比較多。本報資料照片
桃園近期停電頻繁，台電桃園區營業處表示，桃園有多達1109條饋線，易受外在環境影響，狀況當然會比較多。本報資料照片

桃園市半個多月來停電20次，副市長蘇俊賓今直指，停電是系統性問題，呼籲台電不要再用「個案」當理由搪塞。台電桃園區營業處下午回應，重申停電不等於缺電，也指桃園有多達1109條饋線，易受外在環境影響，狀況當然會比較多。

桃園市前天到昨天晚間不到22小時停電3次。市府統計，近6個月來桃園停電171次，平均每日0.94次，但光今年4月就停電35次，平均每日1.16次，停電頻率明顯增加。

蘇俊賓接受本報訪問時直言，桃園停電已是系統性問題，絕對不是用個案可以解釋，呼籲中央應預先部署用電需求，包括重新思考能源價格和結構，並穩定輸配電環境。

台電桃園區營業處副處長陳虹吟下午回應，桃園近期事故停電外力因素占63%、天災因素占6%、設備因素占31%，每起事故停電分在不同地區，事故原因也不同，強調停電不等於缺電。

陳虹吟表示，桃園區營業處管理範圍多達1109條饋線，是全國工業用戶最多的區處，工業用電量高於民生用電很多，這些饋線密密麻麻的分布在大桃園地區，線路會受到外在環境、外物碰觸、設備不良的因素影響而造成停電，饋線數多自然狀況也會較多。

陳虹吟說，桃園區處已積極巡視線路及強化弱點設備，除經常性維護，山區也會加強樹修、海邊加強礙子清洗，另已依環境特性分山區、海區各編列預算，進行強化線路設備改良工程中，以避免事故停電。

停電 桃園

延伸閱讀

數據揭真相！桃園半個月停電20次 蘇俊賓直指台電系統性問題：絕非個案

桃園頻停電另有隱情？台電：饋線數全國第2「陰謀論」適可而止

桃園半個月逾20次大停電 市府籲台電：成本不該民眾承擔

60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

相關新聞

衛福部喊封鎖Telegram 他批「連中共都管不著」：最愚昧做法

非法性影像論壇「創意私房」因藝人黃子佼為高級會員，引發眾怒，而「創意私房」遭封網後，日前又疑似在Telegram群組重啟、招收新成員。對此，衛福部表示，不排除讓全台無法使用Telegram。此事也引發PTT網友炸鍋，粉專《名為變態的神父》更表示，Telegram連中共都管不著，建議衛福部想一點務實的做法。

台鐵若漲票價 學者：地方政府須同步思考TPASS預算增加議題

台鐵公司擬於下半年提出運價調整方案，若票價同步調漲，目前多納入搭乘台鐵的TPASS月票，預算可能會增加，學者認為，交通月...

健保點值爭論不休 醫界喊點值保障1元為醫護加薪2成

健保點值保障爭議未解，立委王育敏、蘇清泉及國民黨團提案，點值分別應保障0.95及1元，立法院社福及衛環委員會今舉行「全民...

桃園停電是系統性問題？台電：上千條饋線易受環境影響 狀況當然多

桃園市半個多月來停電20次，副市長蘇俊賓今直指，停電是系統性問題，呼籲台電不要再用「個案」當理由搪塞。台電桃園區營業處下...

國防部承包商20天釀2死悲劇 時力質疑交通安全網失效

時代力量黨主席王婉諭今天說，近日國內發生多起大型車交通事故，其中兩起造成兩死，竟然出自同一間業者，而且還是國防部的承包商...

氣喘每年奪走全球45萬人性命 台2成患者控制不佳釀風險

氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，而全台約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，導致發作風險增加。衛福部國健署今提醒，平時應定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。