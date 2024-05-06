台鐵票價若漲至千元 「民眾不如搭高鐵」立委指3點先改善

台鐵已29年未調漲票價，今年起公司化，台鐵日前提出合理報酬率3%、4％、5％等三方案，但遭交通部要求補充完整分析資料，預估下半年提出新方案。民進黨立委李昆澤認為，台鐵票價若漲至1144元起，「民眾不如搭高鐵就好」，認為應先提高安全、服務品質、準點率等再談票價調整。

交通部今赴立法院交通委員會進行「台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」專題報告。李昆澤指出，台鐵在討論調整票價前，應先釐清安全、服務、準備要做到何種程度。

李昆澤指出，台鐵今年1至3月事故有18件，其中重大事故正線出軌1件、平交道事故2件、死傷事故14件等；動物入侵軌道事件，2021年45件、2022年57件、2023年73件、2024年1至3月有17件。李昆澤表示，邊坡落實告警雖已設置26處、276支偵測攝影機，但認為明年中前至少再完成38處。

李昆澤指出，台鐵公布準點率上升，2021年準點率92.81%，2023年提高到95.98%，但實際上誤點車次並未明顯減少，反而是誤點時間明顯增長，2021年平均延誤19.6分，2023年平均延誤時間為21.27分，今年1月至2月有5萬3305車次，延誤1到5分有8699列、誤點6到44分有2011列、延誤45分以上有73列。

李昆澤分析，2023年列車誤點因素，天然災變占26.1%、號誌故障16.8%、車輛故障15.3%、ATP故障14.5%、平交道死傷13.5%、外物入侵7.1%，光是故障類型就超過45%。

李昆澤表示，政府挹注台鐵1000億元買新車，執行6年行車安全改善計畫、電務智慧化提升、軌道結構安全改善等，經費總計逾800億元，若未來台鐵北高票價調整為1144元起，民眾不如搭高鐵就好，台鐵要永續經營，但首先要先提高安全、服務品質、準點率等，才能談票價漲整。

台鐵董事長杜微表示，台鐵票價會再細部調整，北高票價將研議以遞遠遞減方式，讓票價更合理，相關討論包含價格都還在研議中，還不是最後的定案。

杜微指出，統計今年第1季（1至3月），台鐵公司整體列車準點率95.90%，誤點主因以天然災變占20.2％；死傷事故占20.1％等不可控因素為主，其他包含車輛和設備故障也占相當比率，未來公司化將持續加強包含災害應變、維護行車安全及提升準點率等各項防範。

他也表示，另也會持續改善台鐵號誌車輛故障等改善汰換、強化維修維養流程、進行資訊化系統管理，提升行車設備、列車妥善率，另針對不可控因素將會加強安全宣導、車站月台設施，避免月台意外發生。