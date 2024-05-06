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1000萬劑新冠快篩免費領 疾管署釋出庫存：效期到年底

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部疾管署今宣布，5月6日起提供約1000萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。本報資料照
衛福部疾管署今宣布，5月6日起提供約1000萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。本報資料照

衛福部疾管署今宣布，5月6日起提供約1000萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。疾管署發言人曾淑惠表示，新冠疫情已過高原期，但每周仍有約200例併發症個案，世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心都建議持續監測，並提供疫苗與篩檢降低風險；民眾若有呼吸道症狀，可使用COVID-19家用快篩，再視情況就醫。

「本次將提供約1000萬劑給藥局，效期最晚到今年底。」曾淑慧說，先前曾於桃園國際機場等國際港埠提供COVID-19家用快篩試劑予出入境旅客自由領取，當時也是發出約1000萬劑；民眾若有呼吸道症狀，可先使用COVID-19家用快篩試劑，再視個人情況前往就醫，有助醫師鑑別診斷。

COVID-19家用快篩試劑庫存量大，疾管署為發揮庫存防疫物資最大效益，並保護脆弱族群早期檢測及時獲得適當的醫療照護，委託中華民國藥師公會全國聯合會，將自今起於全台4500餘家健保特約藥局提供COVID-19家用快篩試劑，有需求的民眾可自由免費領取，快篩效期最晚到今年底，提醒民眾不需要過度領取囤貨。

疾管署表示，快篩試劑的物流作業會陸續鋪貨到藥局，已收到快篩試劑的藥局會上架提供給有需求的民眾，並預計5月7日合作藥局將全數會收到，5月8日以後合作藥局皆可提供。

疾管署表示，今年初曾在桃園國際機場等國際港埠，提供COVID-19家用快篩試劑予出(入)境旅客自由領取，後續也接獲民眾反映應比照前開措施，免費提供COVID-19家用快篩試劑予國內有需求民眾。

民眾於領處方藥物、購買藥品、醫療器材、保健食品等原因至藥局時，如有相關症狀及篩檢需求，可即時領取COVID-19家用快篩試劑及諮詢相關醫療服務。COVID-19家用快篩試劑數量有限，領取完畢即提早結束。

COVID-19 快篩試劑 藥局

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