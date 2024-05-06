衛福部喊封鎖Telegram 他批「連中共都管不著」：最愚昧做法

非法性影像論壇「創意私房」因藝人黃子佼為高級會員，引發眾怒，而「創意私房」遭封網後，日前又疑似在Telegram群組重啟、招收新成員。對此，衛福部表示，不排除讓全台無法使用Telegram。此事也引發PTT網友炸鍋，粉專《名為變態的神父》更表示，Telegram連中共都管不著，建議衛福部想一點務實的做法。

外傳「創意私房」另起爐灶，衛福部表示，將確認該群組是否存在及持續販賣性影像，若屬實將通知Telegram協助移除下架，如24小時內未移除，將直接封網，屆時全台將無法使用所有Telegram服務。此事也引起鄉民質疑，紛紛表示，「綠色長城準備好囉」、「數位部，做事啊，哪有這樣直接封的」、「以後要是有人用Gmail、Line分享，也都要封鎖嗎」、「正確的教育好過嚴刑峻罰，不是封鎖就能解決一切的」。

時常發表時事看法的臉書粉專《名為變態的神父》也發文表示，衛福部不要一竿子打翻一船人，因為「創意私房」要把整個Telegram封掉，這樣子的話，在Telegram上的網路使用者也會不敢吹哨，一吹連自己的屋子都炸掉，大家都沒得玩，這前後邏輯根本是矛盾的。

他續指，Telegram上除了著名的podcast股癌在活動，還有其他自由中國人、海外民運人士在使用，連蔡英文總統都有Telegram；因為隱私性高，所以連警察群也在使用該群組打擊犯罪。雖然是俄羅斯公司，但最危險的地方就是最安全的地方，正是因為俄羅斯和中國互為盟友，所以更加防備彼此的滲透，以免對方打著盟友的名目，掌控自己國內市場的輿論走向，「俄羅斯的公司絕對不會像臉書一樣，把自己的臉書社群交給中國人管理，而俄羅斯跟台灣沒有直接的利害關係，可以說是言論自由的最後一片淨土」。

「說白了，Telegram連中共都管不著，裡面一堆中國人都在那裡狂洩密！」《名為變態的神父》呼籲衛福部想一點務實的做法，建立起官方聯絡管道，或者用有智慧的方法來做，而不是不分青紅皂白把良善的人跟邪惡的人都一起當成犯人，「家裡有老鼠就把整棟公寓拆掉，這是最愚昧的做法」。