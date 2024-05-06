響應減碳 台灣草莓也有碳標籤了
農業部苗栗區農業改良場參與農業部「農產品碳足跡盤查計畫」，執行台一休閒農場草莓鮮果碳足跡盤查，歷經一年努力下，台一休閒農場通過環境部審查，成功取得「產品碳足跡標籤」，成為台灣第一個擁有碳標籤的草莓。
苗栗農改場長呂秀英表示，草莓碳足跡是以環境部公布的「碳足跡類別規則(CFP-PCR)生鮮水果」為依據，紀錄草莓從生產到廢棄回收的碳足跡排放量。
根據盤點結果顯示，台一休閒農場生產的「400g塑膠手提盒草莓」，從生產到廢棄階段的碳排比例依序為原料階段占68.81%、製造階段占30.81%、使用階段占0.33%以及廢棄回收占0.05%，總碳足跡排放量為1.1kg二氧化碳當量（CO2e）。
呂秀英指出，其中原料階段為碳排熱點，以肥料、滴灌電力及種苗居前3名，苗栗農改場為達成5年內碳足跡減量3%的目標，未來將持續協助台一休閒農場導入專業技術團隊，輔導合理化施肥管理、提升肥料運用效率及導入節電灌溉系統，未來也將持續輔導農產品碳足跡盤查，鼓勵業者降低碳排並研發減碳技術
呂秀英強調，台灣自2009年推動碳標籤制度以來，共有500多件產品取得碳標籤，但多集中於食品與製造業，農產品相對較少，草莓碳標籤的取得，不但可擴大碳標籤的農產品，更能達成綠色消費的目標。
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