碳定價制度要上路 專家提3建議

環境部歷經二次碳費費率審議委員會仍未推出具體費率，然而碳費為2050淨零的關鍵政策，推出時程、費率是否能有效減碳各界引頸期盼。專家指出，國家碳定價策略應先建立起排碳者付費的觀念，也必須兼顧低收入族群的能源公正轉型，以及政府資訊平台的能源、減碳等資訊不可以各種理由拒民眾於門外。

台灣科技媒體中心（SMC）今天召開「碳費與減量管制目標的科學可行性」線上記者會，邀請專家學者分享碳定價下如何有效減碳以及兼顧公正原則。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基表示，2050淨零需要創新的能源科技、符合學理的政策工具，例如綠能發展、除碳技術、碳費（稅）、碳邊境調整機制（CBAM）、總量管制及排放交易制度等。

蕭代基進一步以碳定價制度舉例，經濟誘因工具即透過價格機制讓排放源主動減少排放，另外就是政府必須規定排放總量管制，例如國家階段性管制目標等，這兩項政策工具都是必要。

蕭代基說，碳費一定會影響能源價格，因為能源人人都要使用，因此價格彈性比較低，而過去碳排放是免費的，現在首先要培養排放者付費的觀念，接下來要進入總量管制和排放交易來進一步減碳。

台大土木工程學系助理教授謝依芸指出，無論是碳費還是碳稅都是碳定價的一種，而低收入家庭能源占很大的比例，碳負擔也較大，研究指出鄉村家戶的碳負擔也高於都市家戶，如果以每噸碳費徵收300元為例，轉嫁到不同收入群體的碳負擔約增加1-2%的額外花費，說多不多，但也說少不少。

謝依芸強調，政府應該如何確保碳定價制度下的公正轉型，這在全球也是必須解決的問題。

謝依芸另提出建議，無論是碳定價還是其他政策，開放數據可使研究人員更精確評估政策影響與提供建議，從而應對新挑戰和技術進步，其中包含能源使用與供給的數據，各部門單位的資訊平台也不該以還沒更新資料等理由拒絕開放，或是對民眾的要求「已讀不回」。