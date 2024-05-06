健保點值爭論不休 醫界喊點值保障1元為醫護加薪2成

健保點值保障爭議未解，立委王育敏、蘇清泉及國民黨團提案，點值分別應保障0.95及1元，立法院社福及衛環委員會今舉行「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，聽取專家學者意見。立委陳菁徽及八大醫護團體今公開呼籲，「健保點值一點一元、人民健康不打折。」

陳菁徽說，醫護及醫事人員面對現在的健保慘況，已到退無可退的地步，希望衛福部官員可以到各醫院急診，看看現場有多少人等不到病床的情形，但醫院的實際情形並不是沒有病床，但因護理人員大量出走「用腳投票」，在病床點值不斷地打折下，護理師有愛心、耐心，但沒有合理薪資，誰可以忍受輪三班的工作。

陳菁徽指出，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元日前拿出許多健康指標及醫療服務等，說嘴這些指標為全球的前段班，「真的是很難過」，但台大醫院院長吳明賢也指出，這是血汗醫護背對不段壓榨換來到結果，所以一定要盡速通過保障健保點值，為醫療環境打入強心針，讓醫護、醫事人員不再流失。

衛福部長薛瑞元推估，若健保點值保障0.95元，須額外挹注705億元；若健保點值保障1元，須額外挹注1155億元。陳菁徽說，這對薛瑞元來說，這只是數字，但看在醫事人員眼中，等於是人民的健康不斷流失，而未來又面對高齡社會、長照等衝擊，呼籲公務預算應多投資健康，並盡速進行「健保法」修法，以維護醫護、醫事人員的尊嚴、人權、工作權是否有受到保護。

陳菁徽指出，目前國人健康餘命、癌症五年存活率、新生兒死亡率已落後日本、南韓等，而日、韓政府願意投資健康，呼籲政府應增加對健康的投資，為所有醫事人員爭取長期被低估的權利。

「走老路，到不了新地方。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁今代表八大醫護團體表示，總額預算實施至今22年，但隨著人口結構變化、醫療利用率上升、導入新藥新科技，每年預算及需求的缺口愈來愈大，而這缺口過去22年都是由醫療院所及70萬名醫事人員承擔，並造成醫護人員流失、新藥新科技無法納入健保等現象。

洪子仁說，對於保障健保點值的倡議，不是要廢除健保總額，走回論量計酬的老路，而是應仿照國外做法，從總額支出制修正為目標制，「由硬總額修正為軟總額」，將超過總額支出上限的點數，由政府編列公務預算支應打折給付，所以增加金額不會是現在衛福部針對1點值給付1元所推估的1000億元，大約會落在600億元，因此不需立即調漲保費，且有機會為醫護人員加薪至20%。

至於，若由政府公務預算支應超出的經費，是否會排擠教育、文化、國防等其他經費？洪子仁說，世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎疫情期間及疫情後，政府應提高投資健康，建構完整公衛及醫療體系，因應未來再次發生疫情，如政府把人民的生命、健康放在執政第一順位，就應給予補貼。

洪子仁指出，準總統賴清德的健康台灣、2030年降低癌症死亡率三分之一，醫界都給予支持，但要達到次政策，必須建構良好的執業環境，並讓醫療機構有財務韌性，才能落實相關政策，把民眾照顧到最好的程度。