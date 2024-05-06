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禍不單行！立榮航空1班機停電又遭鳥擊 1500旅客受影響

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖昨天下起強降雨，機場航班受影響，其中立榮一架飛機，在澎湖機場接連碰上停電、鳥擊等事件。本報資料照
澎湖昨天下起強降雨，機場航班受影響，其中立榮一架飛機，在澎湖機場接連碰上停電、鳥擊等事件。本報資料照

澎湖5日出現強陣雨，導致澎湖機場關閉近1小時，7航班延誤、1航班取消，影響1500多名旅客，不料下午立榮B7-8625班機由澎湖飛台北，在機場因遭到飛鳥擊中起落架，立榮為此更換飛機載客。

澎湖昨天1小時下61.5毫米雨量，是近兩年最大強陣雨，上午7點43分到8點33分，共影響7架次離場航班，1航班取消，結果下午立榮B7-8625飛台北班機，因天候緣故，原訂晚間6點30分起飛，延誤至晚間8點35分才從台北起飛，在澎湖機場時又遭到停電及鳥擊事件！

據指出，這班飛機載有32名乘客，當天抵達澎湖機場時，先因空橋出現故障，後來飛機上APU電源設施故障，機門無法開啟，機艙黑暗也沒空調，旅客因悶熱一度噪動，後來緊急調來電源車充電，才順利旅客下機。

立榮航空表示， B7-8625航班表定晚間6點30分起飛，因上午天候異常及航班調度，延至8點35分起飛，飛機抵達後又因機械異常，才延誤旅客下機。

澎湖 航班

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