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完全沒症狀！醫師夫人「1數據突狂降」驚覺罹癌 1年後就走了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫生夫人在例行檢查時，被發現白血球過低，結果詳細檢查後才發現罹患血癌，一年後就逝世了。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
一名醫生夫人在例行檢查時，被發現白血球過低，結果詳細檢查後才發現罹患血癌，一年後就逝世了。示意圖，非當事人。 圖／ingimage

有位醫師夫人，長期追蹤心臟疾病，某次例行檢驗，偶然發現有「白血球下降」的情況，因為完全沒有任何症狀，一度還以為檢驗異常，結果最後詳細檢查才發現，是罹患了血癌，一年後就過世了。

心臟科醫師劉中平在粉專發文透露，曾經有一位患者，是一位前輩醫師的夫人，她長期有在追蹤心臟疾病，在一次例行的檢驗中，偶然發現她的白血球有下降的情況，於是請她一個月後再追蹤，結果白血球又下降得更低了。

劉中平表示，當初還有點懷疑檢驗異常，因為她沒有任何的症狀，連疲勞都沒有，一周後再度檢查，白血球的數量下降到危險值。請血液科的專家檢查，結果立刻安排她住院，詳細檢查後發現罹患血癌，一年之後就過世了。

劉中平說，大多數患者自己覺得血糖、血脂控制得不錯，但結果並不如意，也有肝腎功能異常變化的情況，更可怕的是癌症指數突然上升，在毫不相關的心臟科門診被發現有癌症，是非常令人驚訝的。劉中平也提醒大家，定期抽血檢驗很重要，能幫助及時發現看不到的病徵。

資料顯示，血癌的初期症狀不明顯，若是有出現不明原因的貧血、出血、疲倦、虛弱、瘀青，務必盡速就醫，接受進一步檢查，年長者、曾接受過化療、或有家族病史者，應提高警覺，每年接受血液檢查。

血癌 醫師

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