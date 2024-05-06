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一圖看未來10天天氣 賈新興：下周日一鋒面影響降雨明顯

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來10天天氣重點。擷取自賈新興臉書
未來10天天氣重點。擷取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天很悶熱，周三、周四（8日至9日）受東北風影響新竹以北及宜蘭氣溫略降，高溫從30度降到24、25度；11日鋒面接近，下周日、一（12日至13日）受鋒面影響，降雨明顯，呼籲民眾注意。

賈新興指出，明天午後東北部山區及宜花東有局部短暫雨，8日至9日受東北風影響，8日午後新竹以南山區及宜花東有局部短暫雨，北海岸至基隆及東北角有零星短暫雨。

9日午後台中以南山區及高屏有局部短暫雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。10日午後山區有零星短暫陣雨，周六（11日）鋒面接近，午後桃園以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。傍晚起，北部轉有零星短暫雨。

賈新興指出，12日至13日受鋒面影響，12日台南以北轉有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。13日台中以北仍有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。14日台中以北仍有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫雨。15日午後台南以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，下周日、一（12日至13日）受鋒面影響，降雨明顯。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，下周日、一（12日至13日）受鋒面影響，降雨明顯。本報資料照片

新竹 賈新興 鋒面

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