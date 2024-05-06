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肺癌危機／翻轉死亡率 癌團盼雙管齊下

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

五成肺癌患者確診時已到晚期，而肺癌公費篩檢率又偏低，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，若要翻轉肺癌死亡率，應雙管齊下，首先每年篩檢率倍增，另提供更好治療，提高新藥可近性，如提高五年存活率，才能改善整體癌症存活率。

衛福部國健署最新統計，累積七點八萬名高風險族群接受公費低劑量電腦斷層檢查，蔡麗娟說，「篩檢率偏低，人數是不夠的。」

目前國健署提供五大癌症篩檢，蔡麗娟表示，對於乳癌、子宮頸癌等婦科篩檢，衛生單位相當積極，透過電話、寄信提醒女性朋友。但肺癌篩檢對象為重度吸菸、家族史者，這只能需靠民眾提升自我認知，建議衛福部加強宣導，讓大家了解篩檢的重要性。

蔡麗娟表示，目前全國一八○多家醫療院所提供肺癌公費篩檢，但多集中在都會地區，偏遠地區資源明顯較少。衛福部應盤點篩檢量能，讓篩檢地點平衡一些。另提醒民眾「免費的篩檢一定要做」，早期發現、治療，降低醫療健保費用，以減少死亡率。

癌症 肺癌 衛福部

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